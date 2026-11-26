Prognoza Mamy jasny sygnał, że ściśnie duży mróz. O tej porze to rzadkość Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowana temperatura na najbliższy tydzień Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do 25 listopada średnia temperatura miesięczna na zachodzie, południu i w centrum naszego kraju utrzymuje się lekko poniżej normy. Nieco cieplejszy pozostaje jedynie północny wschód. Co ciekawe, na przełomie listopada i grudnia ma rozwinąć się zatoka chłodu, która może przynieść spadki temperatury poniżej -10 stopni Celsjusza, a lokalnie jeszcze większe. Choć zjawisko to może się nieco przesunąć w czasie, prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest bardzo duże.

>>> CZYTAJ TEŻ: Zawieje śnieżne i mniej niż -10 stopni. Zima poczyna sobie coraz śmielej. Prognoza pogody

Jasny sygnał, że ściśnie duży mróz

Na szczególną uwagę zasługują prognozy rozwoju kolejnej fali zimna w okolicach mikołajek. O ile dokładny termin najsilniejszego ochłodzenia w Polsce nie jest jeszcze przesądzony, o tyle już teraz można ostrzegać, że w pierwszej połowie grudnia zanosi się na uderzenie arktycznego powietrza niosącego wyraźną ujemną anomalię, czyli odchylenie od średniej na minus.

Jak sygnalizuje model GFS, około 7 grudnia temperatura na wysokości około 1,5 kilometra nad Polską ma spaść do -15/-16 st. C. Jeszcze w XX wieku takie sytuacje były normą, dziś jednak należą do rzadkości. Prognozowane tak silne zejście zimna, niezależnie od dokładnej daty, wysyła jasny sygnał, że w pierwszej połowie grudnia w Polsce możliwe są spadki poniżej -15 st. C. Odzwyczailiśmy się od tak mocnych fal mrozu już na początku zimy.

PO WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH GRUDNIOWEJ TEMPERATURY ZAPRASZAMY DO TVN24+