Prognoza Pojawią się zimowe opady. A jaka będzie majówka? Damian Zdonek |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com

Najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem układu wysokiego ciśnienia Winfried znad Morza Północnego. Znad rejonów północnego koła podbiegunowego napłynie do nas kolejna porcja arktycznego chłodu. Przyniesie ona nie tylko silne przymrozki, ale na północnym wschodzie też lokalne opady deszczu ze śniegiem lub nawet śniegu, który będzie miał charakter przelotny.

Przed nami bardzo mroźne noce. A co będzie później?

Przed nami dwie bardzo mroźne noce z temperaturą minimalną o poranku oscylująca lokalnie wokół -6/-4 stopni Celsjusza. Przy gruncie może być nawet -10 st. C. Najniższe wartości spodziewane są głównie w rejonie północno-wschodniej Polski, częściowo w centrum kraju. W czwartek nad Polską zaznaczy się płytka zatoka niżu znad rejonów Morza Grenlandzkiego. Jest to bardzo nietypowy układ, bo wciąż silny i stabilny wyż Winfried stanowi blokadę dla atlantyckich niżów i cyrkulacji zachodniej. W efekcie tego ośrodki te wraz z frontami atmosferycznymi okalać będą Europę od zachodu i północy.

Ze wspomnianą zatoką niskiego ciśnienia związana będzie strefa ciepłego frontu atmosferycznego. Za nią napłynie zdecydowanie cieplejsze powietrze z południa Europy, które pokona drogę od Azorów, przez Półwysep Iberyjski, Morze Północne i Skandynawię, by w czwartek i piątek wstępnie objąć swoim zasięgiem zachodnią część Polski. W sobotę i niedzielę wpłynie też na aurę w centralnej części kraju.

Pogoda na środę i czwartek

W środę rano dopisze pogodna i słoneczna aura. W ciągu dnia spodziewany jest wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem, nad ranem również samego śniegu, na północnym wschodzie kraju. Śnieg ma również sypać w Karpatach. Termometry pokażą maksymalnie od 7-8 st. C na północnym wschodzie, przez do 9-10 st. C w centralnej Polsce, do 12-13 st. C w regionach zachodnich. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr z północy.

Czwartek przyniesie nam zmienne zachmurzenie - od małego i umiarkowanego na południu do dużego i całkowitego na północy i częściowo w centrum kraju. Lokalnie na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu możliwy jest słaby opad deszczu poniżej jednego litra na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 8-10 st. C na północnym wschodzie, przez 11-13 st. C w centralnych regionach, do 15-17 st. C na zachodzie. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Pogoda na długi weekend majowy

W piątek, czyli 1 maja, na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. Jedynie na wschodzie Polski prognozowane jest przejściowo duże zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13-15 st. C na wschodzie, przez 16-18 st. C w centrum kraju, do 19-21 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

Sobota, czyli drugi dzień majówki, zapowiada się pogodnie i słonecznie, bez opadów. Słupki rtęci pokażą od 16-18 st. C na wschodzie, przez 19-21 st. C w centrum, do 22-24 st. C na zachodzie Polski. Zmienny wiatr będzie słaby.

Pogoda na majówkę 2026

Niedziela, ostatni dzień majówki, upłynie na przeważającym obszarze kraju pod znakiem pogodnej i słonecznej aury. Tylko na północnym zachodzie Polski pojawi się więcej chmur i istnieje ryzyko opadów deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 18-20 st. C na wschodzie i w centrum do 22-24 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com