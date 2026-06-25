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Prognoza

Upały, a po nich burze. "Łzy stanęły mi w oczach. To przełomowy moment"

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Klatka kluczowa-518675
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło wideo: ventusky.com
Pierwszy raz w życiu opracowując autorską prognozę w oparciu o kilka modeli numerycznych, zgodnych co do ciepła w nadchodzących dniach, postawiłam na mapie Polski 40 stopni. Łzy stanęły mi w oczach. To dla mnie przełomowy moment w historii współczesnej polskiej meteorologii - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że to, czy rzeczywiście odnotujemy taką wartość, nie jest zupełnie pewne, ale staje się wysoce prawdopodobne.

Jak zaznaczyła Unton-Pyziołek, centrum pogodnego wyżu przemieszcza się znad Morza Północnego w kierunku Bałtyku. To ono wskazuje jednocześnie, że rdzeń kopuły ciepła zbliża się już do Polski. W piątek centrum wyżu znajdzie się w rejonie Bornholmu. Od południowego zachodu zacznie wlewać się szerokim strumieniem gorące powietrze zwrotnikowe. Spowoduje ono wzrost temperatury na południowym zachodzie kraju do 35 st. C.

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W kolejnych dniach centrum wyżu przemieszczać się ma nad Polską w kierunku Ukrainy i Rumunii, by ulokować się nad Bałkanami w przyszłym tygodniu. Napływająca nad Polskę masa zwrotnikowa podniesie temperaturę na wysokości ok 1,5 kilometra do 22-25 stopni. Takie wartości może notować szczyt Karkonoszy - Śnieżka. Dlatego tak wzrosło prawdopodobieństwo ekstremalnego wzrostu temperatury.

Klatka kluczowa-518675
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Pogoda na weekend

Piątek zapowiada się słonecznie i pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na Kaszubach, przez 32 st. C w centrum kraju, do 35 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany.

W sobotę, tak jak i w piątek, dopisze słoneczna aura. Na słupkach rtęci zobaczymy maksymalnie od 32-33 st. C na Podlasiu, przez 35-37 st. C w centrum kraju, do 38-39 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał z południa i zachodu - słabo i umiarkowanie. Niedziela może przynieść nieco chmur na Pomorzu i w Karpatach. W pozostałej części kraju będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 34 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 39 st. C w centrum kraju, do nawet 40 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje południowy i zachodni wiatr, będzie słaby i umiarkowany.

Mogą pojawić się groźne suche burze

Jak opowiadała Unton-Pyziołek, w poniedziałek na wyż napierać ma zatoka niżowa związana z cyklonem północnoatlantyckim Xanthippe. Ksantypa, żona Sokratesa, stała się znana ze swojego nieznośnego charakteru i podobne cechy przejmie układ niżowy. Wtłoczyć ma od północnego zachodu nad Polskę chłodny front, pchany przez masy powietrza polarnego znad Atlantyku. Stąd w poniedziałek na północy i zachodzie kraju czeka nas zderzenie się mas chłodnych ze zwrotnikowymi. Doprowadzić to może do piętrzenia się chmur burzowych w dwóch pasach - na samym froncie oraz na linii nawałnic przed nim. Nieść będą one zagrożenie typowe dla burz - intensywny deszcz, grad i silny wiatr.

Bardziej jednak prawdopodobne jest wystąpienie suchych burz, związanych właśnie z silnym upałem. Podstawy chmur cumulonimbus znajdują się wtedy wysoko nad ziemią, deszcz nie pada bądź wyparowuje i nie osiąga gruntu. Wyładowania atmosferyczne po tak silnej fali upałów i przy braku opadów, niosą ogromne zagrożenie pożarowe.

Poniedziałek zapowiada się słonecznie, ale w ciągu dnia możliwy jest wzrost zachmurzenia do dużego na zachodzie i północy kraju. Tam tez przelotnie popada deszcz, prognozowane są gwałtowne burze. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 30 st. C na Pomorzu do 39 st. C w pasie od centrum kraju po Podkarpacie, lokalnie nie wykluczamy 40 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Wtorek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. W centrum, na wschodzie i południu Polski możliwe są przelotne opady deszczu oraz gwałtowne burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Pomorzu, przez 32 st. C w centrum kraju, do 34 st. C na południu i południowym wschodzie. Wiatr północny i wschodni będzie słaby i umiarkowany.

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Źródło: tvnmeteo.pl
Tagi:
pogodaprognozaUpał
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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