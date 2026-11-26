Prognoza Lód i pierwsze alarmy IMGW dotyczące śniegu. Gdzie pogoda będzie stwarzać zagrożenie Oprac. Matylda Dziechcińska |

Prognoza pogody na czwartek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: PAP/Grzegorz Momot

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. W jednej części kraju zagrożeniem jest oblodzenie dróg, w drugiej już niebawem będą to opady śniegu.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - oblodzenie

Żółte alarmy przed oblodzeniem zostały wydane w województwach:

pomorskim , poza powiatem człuchowskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: tucholskim, świeckim, grudziądzkim, Grudziądz, chełmińskim, wąbrzeskim, brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim, toruńskim, Toruń, lipnowskim, aleksandrowskim, włocławskim i Włocławek;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, działdowskim, nidzickim, olsztyńskim, Olsztyn, szczycieńskim, mrągowskim i piskim;

podlaskim , poza powiatami: augustowskim, sejneńskim, suwalskim i Suwałki;

mazowieckim , poza powiatami południowymi;

lubelskim, w powiatach bialskim i Biała Podlaska.

W tych miejscach IMGW prognozuje miejscami zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie około -4 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna przy gruncie - około -7 st. C. Niebezpieczne warunki mają panować do godziny 8 w czwartek.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady śniegu

Na południu Polski wydano już pierwsze ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed opadami śniegu. Obowiązują one w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim i ząbkowickim;

opolskim , w powiatach: nyskim, prudnickim, krapkowickim, strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim i głubczyckim;

śląskim , w powiatach: Jaworzno, bieruńsko-lędzińskim, Tychy, Jaworzno, Sosnowiec, Katowice, Bytom, mikołowskim, rybnickim, Rybnik, pszczyńskim, wodzisławskim, Gliwice, gliwickim, raciborskim;

małopolskim , w powiatach: tarnowskim, Tarnów, gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, brzeskim, bocheńskim, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, wielickim, krakowskim, Kraków, chrzanowskim, wadowickim, oświęcimskim, suskim;

podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, krośnieńskim, Krosno, strzyżowskim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim, jasielskim.

W ciągu 12 godzin może napadać tam od 10 do 20 cm śniegu. W 24 godziny pokrywa śnieżna może przyrosnąć o 15-20 cm. W województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim alarmy będą w mocy od godziny 15 w czwartek do godziny 15 w piątek. Na pozostałym obszarze - od godziny 18 w czwartek do godziny 18 w piątek.

Uwaga! W ciągu dnia ostrzeżeń przed opadami śniegu przybędzie. Niektóre mogą mieć nawet drugi stopień.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.