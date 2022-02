Jest bardzo duża szansa na to, że La Nina utrzyma się wiosną

Istnieje 77 procent szans na to, że zjawisko La Nina utrzyma się na półkuli północnej w okresie wiosennym, a więc od od marca do maja. Według najnowszego komunikatu Centrum Prognozowania Klimatu (CPC), podlegającego pod amerykańską Narodową Służbę Pogodową, istnieje 56 procent szans na to, że La Nina zaniknie w okresie od maja do lipca. Wtedy warunki mają stać się neutralne, a to oznacza, że nie wystąpi ani La Nina, ani El Nino.