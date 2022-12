Pierwszy raz w XXI wieku mamy trzecią La Ninę z rzędu. Czego powinniśmy się spodziewać

Z prognoz wynika, że zjawisko La Nina utrzyma się na półkuli północnej do końca zimy, a na południu nawet do lata przyszłego roku - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według Światowej Organizacji Meteorologicznej pierwszy w XXI wieku trzyletni okres z La Niną będzie nadal wpływał na temperaturę i wzorce opadów oraz zaostrzał susze i powodzie w różnych częściach świata.

Jak podaje IMGW, Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) zaktualizowała prognozę dotycząca wpływu oscylacji południowej El Nino/La Nina (ENSO) na warunki pogodowe na świecie. Podała, że istnieje około 75-procentowa szansa utrzymania się zjawiska La Nina w okresie od grudnia 2022 roku do lutego 2023 i ok. 60-procentowe prawdopodobieństwo jej kontynuacji w okresie styczeń-marzec 2023 roku. To dopiero trzeci przypadek tak długiego "stadium chłodnego" od 1950 roku.