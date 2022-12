Końcówka roku bez zimowej pogody. "Nie ma mowy o mrozie"

czytaj dalej

Intensywne opady śniegu sparaliżowały drugie najbardziej ruchliwe lotnisko w Kanadzie. We wtorek rano nie odbywały się żadne połączenia do i z portu lotniczego Vancouver. Władze lotniska nazwały skutki ekstremalnych warunków pogodowych "bezprecedensowymi". Media informują, że pasażerowie jednej z maszyn stojących na płycie lotniska czekali na pokładzie całą noc, by w końcu dowiedzieć się, że lot jednak nie dojdzie do skutku.