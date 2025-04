Kolejne porcje zimna i śniegu. IMGW ostrzega

Sytuacja baryczna w Polsce

Ostrzeżenia IMGW - opady śniegu

Ostrzeżenia IMGW - przymrozki

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -3 st. C do -1 st. C, przy gruncie do -5 st. C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 5 st. C do 10 st. C.