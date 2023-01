Strefa opadów śniegu wkroczy do Polski. Spadnie nawet 10 centymetrów, możliwe zawieje

Pogoda w najbliższych dniach wciąż zapowiada się pochmurno. Miejscami - kiedy pogodowe stery zacznie obejmować wyż - mogą wystąpić przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia. Będą regiony, w których zrobi się biało. Jednak wraz z napływem cieplejszych mas powietrza, zaciąganych przez obecność niżu, typ opadu znów się zmieni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu nadchodzącej doby pogoda w Polsce determinowana będzie przez klin wyżu znad Atlantyku - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Wieczorem na północy kraju zaznaczy się słabo wyrażony front chłodny, który nie mogąc wepchnąć się w pole podwyższonego ciśnienia, będzie powoli spychany nad wschodnie regiony Polski, przynosząc miejscami słabe przelotne opady śniegu. Za frontem pojawią się nieznaczne okresowe rozpogodzenia.

Pogoda na 5 dni

"Krótkotrwała przewaga układu wysokiego ciśnienia nad Polską zostanie przerwana już w niedzielę wieczorem, kiedy to strefa frontu ciepłego związana z przemieszczającym się dynamiczne nad Skandynawią niżem atlantyckim, zacznie wkraczać od północy nad nasz kraj przynosząc na Pomorzu słabe opady deszczu" - przekazał synoptyk. Jak dodał, w ciągu następnej doby głęboki niż z północy kontynentu wepchnie do nas kolejną strefą frontową i sprowadzi dość silny wiatr z bardziej intensywnymi opadami.

Nadchodzącej nocy Polska pozostawać będzie jeszcze w chłodnych masach powietrza, ale już od jutra stopniowo zacznie napływać do nas cieplejsze powietrze znad Atlantyku.

Prognoza temperatury w dniach 29.01-02.02 ventusky.com

Kiedy spadnie śnieg? Uwaga na zawieje śnieżne

Niedziela zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami na północnym wschodzie i w centrum kraju wystąpią słabe opady śniegu - poniżej 1 centymetra. Na Pomorzu słabo popada deszcz do 1 litra wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna sięgnie od -1 stopnia Celsjusza na południowym wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na wybrzeżu chwilami może być dość silny i w porywach rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę.

W poniedziałek będzie pochmurno, pojawią się też opady śniegu rzędu 3-5 cm, a lokalnie do 5-10 cm. Strefa opadów będzie przechodzić w deszcz, przemieszczając się z północnego zachodu na południowy wschód kraju. Na północnym zachodzie Polski w drugiej części dnia mogą pojawić się przejaśnienia, a lokalnie rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C w regionach wschodnich, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, miejscami w porywach osiągnie do 50-70 km/h. We wschodniej część kraju lokalnie mogą wystąpić zawieje śnieżne.

Prognoza porywów wiatru w dniach 29.01-02.02 ventusky.com

Typ opadu znów się zmieni

Wtorek przyniesie nam pochmurną aurę z przejaśnieniami. Na południowym wschodzie słabo poprószy śnieg rzędu mniej niż 1 cm. Na Pomorzu Zachodnim spadnie do 1-2 l/mkw. deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany, a na zachodzie okresami także dość silny - w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h.

Środa upłynie pod znakiem pochmurnego nieba oraz opadów śniegu i śniegu z deszczem, rzędu do 5 cm. Na zachodzie popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie i Mazurach, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na północnym zachodzie. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny - w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h.

Również w czwartek będzie pochmurno. W całym kraju spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na północnym wschodzie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na północnym zachodzie. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Prognoza opadów w dniach 29.01-02.02 ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl