Kiedy słońce wyjrzy zza chmur? Prognoza pogody na weekend i początek tygodnia

Jak pokazuje najnowsza prognoza pogody, weekend i początek kolejnego tygodnia upłyną na ogół z dużą ilością chmur oraz opadami deszczu. Będzie jednak dzień, w którym niebo rozpogodzi się wszędzie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W sobotę na Podlasiu, Mazurach i Mazowszu będzie pochmurno, a okresami wystąpią również opady deszczu. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane i tam nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Podlasiu do 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni i zachodni.

Na niedzielę synoptycy prognozują zmienne zachmurzenie. Deszcz pojawi się w południowej części kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Podlasiu do 17 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków wschodnich.

Prognoza pogody na początek następnego tygodnia

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami, ale deszcz także popada. Temperatura sięgnie maksymalnie od 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wiatr. Nadciągnie z kierunków zmieniających się.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Wtorek zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, zmienny.

W środę czeka nas zmienne zachmurzenie. Wrócą opady deszczu, które pojawią się w centrum oraz na południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Podlasiu do 15 st. C na Pomorzu. Wiatr ze wschodu powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl