Termometry pokażą nawet ponad 20 stopni. Co jeszcze czeka nas w pogodzie?

W kolejnych pięciu dniach w pogodzie nie będziemy narzekać na nudę. Z każdym kolejnym dniem będzie robić się coraz cieplej. W piątek dla części kraju prognozuje się ponad 20 stopni Celsjusza. Zmiana pogody przyjdzie w weekend - pojawią się burze z porywistym wiatrem, a także się ochłodzi.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Środa zapowiada się z zachmurzeniem zmiennym i przelotnymi opadami deszczu rzędu dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Termometry wskażą od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-zachodni i południowy wiatr.

Prognoza na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Coraz cieplej, miejscami deszczowo

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie i północy możliwy jest tego dnia przelotny deszcz. Termometry pokażą od 12 st. C na Podlasiu do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni wiatr.

Prognozowane opady w dniach 22-26.03 ventusky.com

Piątek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia oraz przelotnego deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C na Podkarpaciu, do nawet 22 stopni w Małopolsce. Wiatr będzie umiarkowany, okresami osiągnie w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę. Nadciągnie z południowego zachodu.

Pogoda weekend

W sobotę zachmurzenie będzie zmienne, możliwe są opady przelotnego deszczu. W zachodnich regionach spodziewamy się burz. Mogą im towarzyszyć opady deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru, które mogą rozpędzać się do 50-70 km/h. Zrobi się chłodniej, temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 16 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr będzie południowo-zachodni.

Prognozowana temperatura w dniach 22-26.03 ventusky.com

Niedziela zapowiada się pogodnie. Jedynie w województwach północnych może popadać przelotny deszcz. Ochłodzenie będzie postępować, termometry wskażą maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr z południowego zachodu.

Prognoza na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowane porywy wiatru w dniach 22-26.03 ventusky.com

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl