Prognoza "Jesteśmy stąd". Czy pogoda w Mińsku Mazowieckim dopisze? Anna Bruszewska |

"Jesteśmy stąd" to trasa organizowana z okazji 25-lecia TVN24. W najbliższą sobotę 23.05 nasi dziennikarze spotkają się z widzami w Mińsku Mazowieckim. Na miejscu będzie pochodzący z tego miasta Tomasz Sianecki, gospodarz "Szkła Kontaktowego". Na widzów czekać będą również między innymi dziennikarka Magda Łucyan, autorka "Podcastu o końcu świata", oraz synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

TVN24 w Mińsku Mazowieckim. Jaka będzie pogoda w sobotę 23 maja?

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, najbliższa sobota w Mińsku Mazowieckim zapowiada się dość pogodnie. Prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura będzie sprzyjać świętowaniu na świeżym powietrzu - termometry pokażą 21-22 stopni Celsjusza. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego-zachodu.

"Jesteśmy stąd". Urodzinowa trasa

W ramach trasy "Jesteśmy stąd" dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ odwiedzają miasta i regiony w całej Polsce, by spotkać się z ich mieszkańcami. Do tej pory widzieliśmy się z Wami w Siemiatyczach, Kazimierzu Dolnym, Bielsku-Białej, Łodzi i Lądku-Zdroju.

Podczas spotkań na widzów czeka wiele rozrywek - będzie można między innymi zobaczyć, jak powstaje program na żywo, wziąć udział w podcaście, porozmawiać z dziennikarzami czy zrobić sobie z nimi zdjęcie. Wszystkie programy związane z trasą "Jesteśmy stąd" można zobaczyć w serwisie TVN24+.