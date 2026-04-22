W tę sobotę widzimy się w Kazimierzu Dolnym. Czy pogoda dopisze

Miasteczko urodzinowe TVN24. Spotkania z widzami
Źródło: TVN24
Z okazji 25-lecia TVN24 ruszyliśmy w urodzinową trasę po Polsce. W sobotę 25 kwietnia będziemy w Kazimierzu Dolnym. Podczas poprzedniego spotkania, w Siemiatyczach, pogoda dopisywała. Czy i tym razem aura będzie nam sprzyjać?

"Jesteśmy stąd" to jubileuszowa trasa, w ramach której dziennikarze związani z TVN24 spotkają się z widzami i mieszkańcami w swoich rodzinnych miejscowościach. Drugim przystankiem będzie Kazimierz Dolny (woj. lubelskie), do którego zawitamy już w sobotę 25 kwietnia.

TVN24 w Kazimierzu Dolnym. Co z pogodą?

Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w piątek i sobotę rejon Kazimierza Dolnego pozostanie na skraju układów niżowych znad Rosji oraz Skandynawii, pod kłębiącymi się chmurami. Jednak od zachodu zacznie napierać łagodniejsze powietrze polarne, odsuwając przejmujący chłód. Na skraju wiru niżowego może jednak mocniej powiać południowo-zachodni wiatr.

Synoptyk dodała, że w sobotę miasto ma znaleźć się akurat w ciepłym wycinku niżu, w którym zaciągane są łagodne, ciepłe masy powietrza. Region znajdzie w najlepszym z dostępnych nam teraz wariantów pogodowych. Będzie już po przejściu frontu ciepłego, który o poranku może nieść słaby deszczyk, ale przed frontem chłodnym. Temperatura sięgnie 18 stopni Celsjusza. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Duża i niekorzystna zmiana w pogodzie nastąpić może dopiero w nocy z soboty na niedzielę, gdy nad region nasunie się aktywny chłodny front z deszczem. Ten akurat jest tam bardzo potrzebny, bo w ciągu ostatnich trzech tygodni kwietnia spadło tam zaledwie 8-10 litrów wody na metr kwadratowy. Za frontem popłynie w niedzielę dużo chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego, w którym temperatura może osiągnąć zaledwie 10-11 stopni Celsjusza.

"Jesteśmy stąd". Moc atrakcji w całej Polsce

Wszystkie programy związane z trasą "Jesteśmy stąd" użytkownicy będą mogli zobaczyć w serwisie TVN24+. Dziennikarze TVN24, Faktów TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ udadzą się do kilkunastu innych miast i miasteczek w całej Polsce, by porozmawiać z ich mieszkańcami. Do tej pory zawitaliśmy do Siemiatycz. W najbliższych tygodniach odwiedzimy między innymi Słupsk, Giżycko czy Bielsko-Białą.

Podczas spotkań na widzów czeka wiele rozrywek - będzie można między innymi zobaczyć, jak powstaje program na żywo, wziąć udział w podcaście, porozmawiać z dziennikarzami i zrobić sobie z nimi zdjęcie.

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
