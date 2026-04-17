Prognoza "Jesteśmy stąd". Spotkamy się z wami w Siemiatyczach. Taka będzie pogoda Krzysztof Posytek |

Magda Adamowicz przedstawia prognozę dla Siemiatycz Źródło: TVN24

"Jesteśmy stąd" to trasa, w jaką TVN24 wyjedzie z okazji 25. urodzin. W jej trakcie nasi dziennikarze wrócą w swoje rodzinne strony i porozmawiają z mieszkańcami. Do pierwszego spotkania dojdzie w sobotę 18 kwietnia w Siemiatyczach - jego gospodarzami będą pochodząca z miasta Joanna Kryńska oraz związani z Podlasiem Radosław Mróz, Maja Popielarska oraz Mateusz Grzymkowski i Dariusz Łapiński z Faktów TVN.

- Jestem wyjątkowo wzruszona, bo to miejsce, w którym się urodziłam. To jest piękne miasto, piękny kawałek Polski. Jeśli ktoś jeszcze na Podlasiu nie był, to musi odwiedzić Siemiatycze. Jest świetna okazja na to w najbliższą sobotę - zaprosiła na spotkanie Kryńska.

TVN24 w Siemiatyczach. Jakiej pogody się spodziewać

W związku ze startem trasy prezenterka tvnmeteo.pl Magda Adamowicz przedstawiła prognozę pogody dla Siemiatycz. Wynika z niej, że aura nie powinna przeszkodzić w świętowaniu, a nawet wręcz przeciwnie.

- Poranki są jeszcze rześkie, w końcu jest kwiecień, ale w ciągu dnia ma się zrobić bardzo ciepło. W Siemiatyczach prognozujemy jutro 16 stopni, dużo słońca, dużo pogodnych chwil. Pogoda będzie sprzyjać temu, żeby się spotkać z naszą ekipą - podała prognozę Adamowicz.

"Jesteśmy stąd". Moc atrakcji w całej Polsce

Wszystkie programy związane z trasą "Jesteśmy stąd" użytkownicy będą mogli zobaczyć w serwisie TVN24+. Po Siemiatyczach dziennikarze TVN24, Faktów TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ udadzą się do kilkunastu innych miast i miasteczek w całej Polsce, by porozmawiać z lokalnymi mieszkańcami. W najbliższych tygodniach odwiedzą między innymi Kazimierz Dolny, Słupsk, Giżycko czy Bielsko-Białą.

Podczas spotkań na widzów czeka wiele rozrywek - będzie można między innymi zobaczyć, jak powstaje program na żywo, wziąć udział w podcaście, porozmawiać z dziennikarzami i zrobić sobie zdjęcie.

- Nie mogę zdradzić wszystkich szczegółów, ale będzie mnóstwo atrakcji dla naszych widzów. Będziecie mogli państwo zobaczyć coś, co na co dzień nie jest na wyciągnięcie ręki. To, co tworzymy w telewizji, te wielkie wozy, świetne ekipy i programy, które przedstawiamy. Pokażemy wam, jak wygląda nasza praca - powiedziała Kryńska.