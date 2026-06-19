Prognoza Urodziny TVN24 w Gorzowie Wielkopolskim. Taka będzie pogoda Oprac. Damian Dziugieł |

Urodzinowa trasa TVN24. Będziemy w Gorzowie Wielkopolskim Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Urodzinowa trasa "Jesteśmy stąd" organizowana jest z okazji 25-lecia stacji TVN24. Na Starym Rynku w Gorzowie Wielkopolskim pojawią się dziennikarze naszej stacji, między innymi Marta Gordziewicz, Małgorzata Mielcarek czy Michał Tracz. Na miejscu będą też Maja Popielarska i Radomir Wit.

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TVN24 w Gorzowie Wielkopolskim. Pogoda na sobotę 20 czerwca

Do świętowania 25-lecia potrzebna jest sprzyjająca pogoda. Czy na taką możemy liczyć w sobotę? Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w swojej pierwszej części dzień zapowiada się pogodnie i bez opadów z małym, przejściowo umiarkowanym zachmurzeniem na niebie. Na drugą część soboty prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego, spodziewane są też przelotne opady deszczu i burze. Będzie upalnie. Temperatura wzrośnie do nawet 32-34 stopni Celsjusza. Powieje słaby, zmienny wiatr, który w czasie burz zamieni się w porywisty.

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"Jesteśmy stąd". Tak świętujemy nasze urodziny

W ramach urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd" dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ odwiedzają miasta i regiony w całej Polsce, by spotkać się z ich mieszkańcami. Do tej pory byliśmy w Giżycku, Słupsku, Siemiatyczach, Kazimierzu Dolnym, Bielsku-Białej, Łodzi, Lądku-Zdroju, Mińsku Mazowieckim i Zakopanem.

Podczas każdego spotkania naszych widzów czeka moc rozrywek - będzie można między innymi zobaczyć, jak powstaje program na żywo, wziąć udział w podcaście, porozmawiać z dziennikarzami czy zrobić sobie z nimi zdjęcie. Programy związane z naszą urodzinową trasą "Jesteśmy stąd" można zobaczyć także w serwisie TVN24+.