Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Urodziny TVN24 w Gorzowie Wielkopolskim. Taka będzie pogoda

|
Gorzów Wielkopolski
Urodzinowa trasa TVN24. Będziemy w Gorzowie Wielkopolskim
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Gorzów Wielkopolski będzie kolejnym miastem, w którym będziemy świętować 25-lecie TVN24. Sprawdź, jakiej pogody można spodziewać się w sobotę 20 czerwca.

Urodzinowa trasa "Jesteśmy stąd" organizowana jest z okazji 25-lecia stacji TVN24. Na Starym Rynku w Gorzowie Wielkopolskim pojawią się dziennikarze naszej stacji, między innymi Marta Gordziewicz, Małgorzata Mielcarek czy Michał Tracz. Na miejscu będą też Maja Popielarska i Radomir Wit.

>>> CZYTAJ TEŻ: "Jesteśmy stąd". Gorzów Wielkopolski kolejnym przystankiem na urodzinowej trasie TVN24

TVN24 w Gorzowie Wielkopolskim. Pogoda na sobotę 20 czerwca

Do świętowania 25-lecia potrzebna jest sprzyjająca pogoda. Czy na taką możemy liczyć w sobotę? Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w swojej pierwszej części dzień zapowiada się pogodnie i bez opadów z małym, przejściowo umiarkowanym zachmurzeniem na niebie. Na drugą część soboty prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego, spodziewane są też przelotne opady deszczu i burze. Będzie upalnie. Temperatura wzrośnie do nawet 32-34 stopni Celsjusza. Powieje słaby, zmienny wiatr, który w czasie burz zamieni się w porywisty.

SPRAWDŹ, JAK RADZIĆ SOBIE W GORĄCE I UPALNE DNI

"Jesteśmy stąd". Tak świętujemy nasze urodziny

W ramach urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd" dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ odwiedzają miasta i regiony w całej Polsce, by spotkać się z ich mieszkańcami. Do tej pory byliśmy w Giżycku, Słupsku, Siemiatyczach, Kazimierzu Dolnym, Bielsku-Białej, Łodzi, Lądku-Zdroju, Mińsku Mazowieckim i Zakopanem.

Podczas każdego spotkania naszych widzów czeka moc rozrywek - będzie można między innymi zobaczyć, jak powstaje program na żywo, wziąć udział w podcaście, porozmawiać z dziennikarzami czy zrobić sobie z nimi zdjęcie. Programy związane z naszą urodzinową trasą "Jesteśmy stąd" można zobaczyć także w serwisie TVN24+.

Źródło: tvnmeteo.pl, TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
News Michalskiego
37 lat była pielęgniarką, o sprawie lekarza milionera mówi wprost
TVN24
Michał Leksiński w drodze na Denali
Bestię dopadnie. A później skoczy nad czynnym wulkanem
Tomasz Wiśniowski
Klin ciepła oraz prognozowana temperatura maksymalna pod koniec czerwca
Jakie będzie lato? Rosyjski model pokazuje coś niepokojącego
Arleta Unton-Pyziołek
Udostępnij:
Tagi:
Gorzów Wielkopolskipogoda
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
burza blyskawica piorun shutterstock_1143857900
Gdzie jest burza? Wędrówka superkomórki
Polska
Pochmurno, burze
Alert RCB. "Znajdź bezpieczne schronienie"
Polska
Burza, pochmurno
Ulewy i silny wiatr. Tutaj alarmy przed burzami mają drugi stopień
Polska
Kobieta chłodzi się wiatrakiem
Ostrzeżenia przed ekstremalną temperaturą w Niemczech
Świat
Superkomórka po godzinie 14
Superkomórka burzowa nad Polską. Radar i mapa opadów
Prognoza
Mężczyzna schładza się wodą z fontanny Patio de los Naranjos w Cordobie
Upały w Hiszpanii. Nawet 40 stopni na termometrach
Świat
Klin ciepła oraz prognozowana temperatura maksymalna pod koniec czerwca
Jakie będzie lato? Rosyjski model pokazuje coś niepokojącego
Arleta Unton-Pyziołek
Gąsienica
Zamknięte ulice i baseny w Berlinie. Przez gąsienice
Świat
Sytuacja baryczna w Europie
Polska w centrum anomalii. Tak będzie nadciągał upał
Prognoza
Upał we Francji
Ponad 40 stopni. Skrócone lekcje, odwołane pociągi
Świat
Johnsons-Zoo
Trzylatek ciężko ranny w zoo i podejrzenie usiłowania zabójstwa
Świat
Hiszpania
Tysiące uderzeń piorunów i zalania
Świat
Delfiny butlonose
Agresywny samiec? One już o tym wiedzą
Świat
Po przejściu burzy Arthur przez St. Tammany w Luizjanie
Arthur niesie ulewy. "Zachowajcie ostrożność!"
Świat
Burza
Nie tylko upał. Nadchodzą gwałtowne burze
Prognoza
Ulewy nawiedziły Hongkong
Czarny alert wydają bardzo rzadko
Świat
Dąb Major
Miał być schronieniem dla Robin Hooda. Informacja, która "łamie serce"
Świat
Bajkał
Trzebiła ludzkość. Tu mogła zaatakować po raz pierwszy
Nauka
Anomalia temperatury prognozowana na sobotę
Mapa czarna od anomalii. 40-stopniowy skwar idzie nad Europę
Prognoza
Upał, Polska
Gorąco i z gwałtownymi zjawiskami
Prognoza
Upał
IMGW o pogodzie na wakacje
Polska
Niedźwiedź czarny (zdjęcie poglądowe)
Niedźwiedzica zaatakowała nastolatka
Świat
Martwa foka na plaży w pobliżu Ustki
Martwa foka w Ustce. "Ciężko wyrokować, co się mogło zadziać"
Polska
Morze Bałtyckie, upał
Jakość wody w europejskich kąpieliskach. Jak wypadła Polska
Świat
Po ulewie ulice w mieście Jaen w Andaluzji zamieniły się w rzeki
Andaluzja. Woda porywała mieszkańców
Świat
Upał, gorąco, Polska
Gorąco aż strach. Tyle stopni będzie w weekend
Prognoza
Burze, piorun, góry
Gdzie jest burza? Słychać grzmoty, miejscami silnie pada
Polska
Diabeł tasmański - zdjęcie przykładowe
Diabeł tasmański na gigancie. Wystarczył "niespodziewanie długi skok"
Świat
Smog (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejny rok, kolejna porażka. Alarmujący raport
Smog
Obłoki srebrzyste nad Suwalszczyzną
"Ależ to była noc". Świetliste smugi nad Polską
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom