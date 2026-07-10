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Urodziny TVN24 w Bydgoszczy. Jaka będzie pogoda

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Bydgoszcz, Polska
Trasa urodzinowa TVN24 jedzie do Bydgoszczy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Urodzinowa trasa "Jesteśmy stąd" zmierza do kolejnego miasta. Tym razem 25-lecie TVN24 będziemy świętować w Bydgoszczy. Jakiej pogody możemy spodziewać się w sobotę 11 lipca?

Urodzinowa trasa "Jesteśmy stąd" organizowana jest z okazji 25-lecia stacji TVN24. 11 lipca zawitamy do Bydgoszczy, gdzie gospodarzami wydarzenia będą pochodzący z tego miasta Robert Kantereit, a także Agata Wolna. W największym mieście województwa kujawsko-pomorskiego pojawią się też Joanna Kryńska, Arleta Zalewska, Konrad Piasecki czy dziennikarka działu Zdrowie Zuzanna Kuffel.

TVN24 w Bydgoszczy. Pogoda na sobotę 11 lipca

Czy pogoda będzie sprzyjać świętowaniu? Jak wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w sobotę 11 lipca nad Polską ma się rozciągać front atmosferyczny, który przyniesie Kujawom kłębiące się zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu - głównie po południu oraz wieczorem.

W zalegającej nad regionem dość chłodnej jeszcze masie powietrza temperatura o poranku wyniesie 12-13 stopni Celsjusza, około południa będzie 20-21 st. C, a po południu - 22-23 st. C. Wiatr z północnego zachodu i północy będzie umiarkowany, chwilami silniejszy, sięgający 30-40 kilometrów na godzinę.

"Jesteśmy stąd". Tak świętujemy nasze urodziny

W ramach urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd" dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ odwiedzają miasta i regiony w całej Polsce, by spotkać się z ich mieszkańcami. Do tej pory byliśmy w Giżycku, Słupsku, Siemiatyczach, Kazimierzu Dolnym, Bielsku-Białej, Łodzi, Lądku-Zdroju, Mińsku Mazowieckim, Zakopanem, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim.

Podczas każdego spotkania naszych widzów czeka moc rozrywek - będzie można między innymi zobaczyć, jak powstaje program na żywo, wziąć udział w podcaście, porozmawiać z dziennikarzami czy zrobić sobie z nimi zdjęcie. Programy związane z naszą urodzinową trasą "Jesteśmy stąd" można zobaczyć także w serwisie TVN24+

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Źródło: tvnmeteo.pl, TVN24
Tagi:
UrodzinyBydgoszczpogoda
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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