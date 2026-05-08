"Jesteśmy stąd". Jaka pogoda czeka nas w Łodzi

"Jesteśmy stąd" to trasa organizowana z okazji 25-lecia TVN24, w której ramach nasi dziennikarze spotykają się z widzami w swoich rodzinnych stronach. W sobotę 9 maja zawitamy do Łodzi. Gospodarzami wydarzenia będą Anita Werner, Marzanna Zielińska i Piotr Borowski. Pojawią się też goście specjalni oraz nasza łódzka ekipa.

TVN24 w Łodzi. Jaka będzie pogoda w sobotę 9.05?

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, rano w sobotę w Łodzi będzie pochmurnie, możliwy jest słaby deszcz, a na termometrach zobaczymy do 8 stopni Celsjusza. Z każdą kolejną godziną niebo zacznie się wypogadzać, a najmniej chmur spodziewanych będzie po południu. Termometry w południe wskażą 14 st. C, a po południu 16 st. C.

"Jesteśmy stąd". Co nas czeka

Wszystkie programy związane z trasą "Jesteśmy stąd" można zobaczyć w serwisie TVN24+. Dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ zawitają do kilkunastu miast i miasteczek w całej Polsce, by porozmawiać z lokalnymi mieszkańcami. Do tej pory widzieliśmy się z Wami w Siemiatyczach, Kazimierzu Dolnym i Bielsku-Białej.

Podczas spotkań na widzów czeka wiele rozrywek - będzie można między innymi zobaczyć, jak powstaje program na żywo, wziąć udział w podcaście, porozmawiać z dziennikarzami i zrobić sobie zdjęcie.