"Jesteśmy stąd". Taka będzie pogoda w Lądku-Zdroju

"Jesteśmy stąd". W Lądku-Zdroju będą Patryk Michalski i Radomir Wit
W sobotę, 16 maja, urodzinowa trasa TVN24 "Jesteśmy stąd" zawita do Lądka-Zdroju. Jaka będzie tam pogoda tego dnia? Sprawdź prognozę.

"Jesteśmy stąd" to trasa organizowana z okazji 25-lecia TVN24. W kolejne soboty nasi dziennikarze spotykają się z widzami w miejscach, z których pochodzą. W sobotę, 16 maja, zawitamy do Lądka-Zdroju, z którego pochodzi dziennikarz TVN24 Radomir Wit. Na miejscu będą także inni dziennikarze stacji: Patryk Michalski, Rafał Wojda i Łukasz Jedliński.

TVN24 w Lądku-Zdroju. Jaka będzie pogoda w sobotę 16 maja?

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w najbliższą sobotę w Lądku-Zdroju będzie pochmurnie. W pierwszej części dnia popada słabo, a w drugiej - przejściowo umiarkowanie. Nie przejmujcie się deszczem, chcąc nas odwiedzić - na miejscu będą namioty, a wszystkie aktywności odbędą się w hotelu Zdrój Wojciech. Załóżcie jednak coś cieplejszego, bo termometry pokażą maksymalnie 9-10 stopni Celsjusza. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy.

"Jesteśmy stąd". Co nas czeka

W ramach trasy "Jesteśmy stąd" dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ zawitają do kilkunastu miast i miasteczek w całej Polsce, by spotkać się z ich mieszkańcami. Do tej pory widzieliśmy się z Wami w Siemiatyczach, Kazimierzu Dolnym, Bielsku-Białej i Łodzi.

Podczas spotkań na widzów czeka wiele rozrywek - będzie można między innymi zobaczyć, jak powstaje program na żywo, wziąć udział w podcaście, porozmawiać z dziennikarzami czy zrobić sobie z nimi zdjęcie. Wszystkie programy związane z trasą "Jesteśmy stąd" można zobaczyć w serwisie TVN24+.

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
