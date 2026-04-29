"Jesteśmy stąd". Pogoda dla Bielska-Białej. Przy jakiej aurze będziemy świętować

"Jesteśmy stąd" to trasa organizowana z okazji 25-lecia TVN24, w której ramach nasi dziennikarze spotykają się z widzami w swoich rodzinnych stronach. W sobotę 2 maja zawitamy do Bielska-Białej w województwie śląskim. W Zamku Sułkowskich pojawią się między innymi prezenterka TVN 24 Justyna Kosela i reporter "Czarno na białym" Piotr Świerczek.

TVN24 w Kazimierzu Dolnym. Jaka będzie pogoda?

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Bielsko-Biała pozostanie pod wpływem spokojnego wyżu. Choć w związku z nasuwaniem się nad Polskę frontu ciepłego, w czwartek oraz piątek przybędzie chmur. W sobotę jednak zanosi się już na rozpogodzenia.

Jednocześnie chłodne masy powietrza, w których można się spodziewać w czwartek, mają od piątku być wypierane przez łagodniejsze masy płynące znad południowo zachodniej Europy. Zapewnią one prawdziwie wiosenny wzrost temperatury.

Sobota zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 22 stopni Celsjusza. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Jesteśmy stąd. Atrakcje

Wszystkie programy związane z trasą "Jesteśmy stąd" użytkownicy można zobaczyć w serwisie TVN24+. Dziennikarze TVN24, Faktów TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ zawitają do kilkunastu miast i miasteczek w całej Polsce, by porozmawiać z lokalnymi mieszkańcami. Do tej pory odwiedziliśmy Siemiatycze i Kazimierz Dolny.

Podczas spotkań na widzów czeka wiele rozrywek - będzie można między innymi zobaczyć, jak powstaje program na żywo, wziąć udział w podcaście, porozmawiać z dziennikarzami i zrobić sobie zdjęcie.