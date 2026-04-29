"Jesteśmy stąd". Pogoda dla Bielska-Białej. Przy jakiej aurze będziemy świętować

Bielsko-Biała
Urodzinowa trasa TVN24. Jak było w Kazimierzu Dolnym?
W sobotę 2 maja trasa "Jesteśmy stąd', organizowana z okazji 25-lecia TVN24, zabierze nas do Bielska-Białej w województwie śląskim. Czy pogoda będzie sprzyjać świętowaniu?

"Jesteśmy stąd" to trasa organizowana z okazji 25-lecia TVN24, w której ramach nasi dziennikarze spotykają się z widzami w swoich rodzinnych stronach. W sobotę 2 maja zawitamy do Bielska-Białej w województwie śląskim. W Zamku Sułkowskich pojawią się między innymi prezenterka TVN 24 Justyna Kosela i reporter "Czarno na białym" Piotr Świerczek.

TVN24 w Kazimierzu Dolnym. Jaka będzie pogoda?

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Bielsko-Biała pozostanie pod wpływem spokojnego wyżu. Choć w związku z nasuwaniem się nad Polskę frontu ciepłego, w czwartek oraz piątek przybędzie chmur. W sobotę jednak zanosi się już na rozpogodzenia.

Jednocześnie chłodne masy powietrza, w których można się spodziewać w czwartek, mają od piątku być wypierane przez łagodniejsze masy płynące znad południowo zachodniej Europy. Zapewnią one prawdziwie wiosenny wzrost temperatury.

Sobota zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 22 stopni Celsjusza. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Jesteśmy stąd. Atrakcje

Wszystkie programy związane z trasą "Jesteśmy stąd" użytkownicy można zobaczyć w serwisie TVN24+. Dziennikarze TVN24, Faktów TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ zawitają do kilkunastu miast i miasteczek w całej Polsce, by porozmawiać z lokalnymi mieszkańcami. Do tej pory odwiedziliśmy Siemiatycze i Kazimierz Dolny.

Podczas spotkań na widzów czeka wiele rozrywek - będzie można między innymi zobaczyć, jak powstaje program na żywo, wziąć udział w podcaście, porozmawiać z dziennikarzami i zrobić sobie zdjęcie.

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Wiosna, słonecznie, ciepło
Diametralna zmiana w pogodzie na majówkę
Prognoza
Grad w Springfield w Missouri
Grad tak ogromny, że rozbijał szyby. Nagranie
Świat
przymrozki, mróz, szron
Do -12 stopni przy gruncie. IMGW ostrzega
Prognoza
Pierwszy orangutan przekracza most linowy w powiecie Pakpak Bharat w Indonezji
"Czekaliśmy na ten moment". Pierwsze takie nagranie
Świat
Fiord Hornsund na Spitsbergenie
"Bardziej czerwiec niż kwiecień". Polacy nie mogą dotrzeć na stację polarną
Świat
Krzesanica
Zagraniczni turyści utknęli w Tatrach. TOPR ratował ich w nocy
Polska
Przymrozek, zimno, mróz, szron na trawie
"Pompy tłoczące" arktyczne powietrze. Gdzie rano było najzimniej
Prognoza
Przymrozki
Poranek na żółto w całej Polsce. IMGW ostrzega
Polska
Lekki śnieg, wiosna
Lokalnie pojawią się zimowe opady
Prognoza
Zagrożenie pożarowe w lasach, ogień, susza
"Apelujemy o bardzo rozsądne, ostrożne zachowanie podczas majówki"
Polska
Upał w Indiach. Tak chłodzą słonie
Żar leje się z nieba. Tak chłodzą słonie
Świat
Śnieg, noc
Noc z przenikliwym zimnem. Możliwy śnieg
Prognoza
Wieloryb
Timmy na barce. Trwa akcja ratownicza
Świat
Wulkan Methana
Miał być uśpiony przez sto tysięcy lat. Teraz odkryto prawdę
Ciekawostki
Homar chimera
Prawie trafił na talerz. To okaz jeden na pięćdziesiąt milionów
Świat
Ekstremalny upał w Indiach
Uciekają w góry z powodu ekstremalnego upału
Świat
Silny wiatr powalał drzewa w Michigan
Wiatr łamał drzewa jak zapałki. Jedna osoba nie żyje
Świat
Mgła, przymrozek i słońce
"Najbliższe noce będą jeszcze chłodniejsze"
Prognoza
Wiosna rozwija się w szybkim tempie.JPG
Będzie chłodno, miejscami zimno
Prognoza
Mroźna noc
Żółte alarmy na terenie niemal całego kraju
Prognoza
Wieloryb Timmy
Kolejna próba ratowania Timmy'ego. Jest nowy plan
Świat
Przymrozki
Zimna noc w części kraju
Prognoza
AdobeStock_254434982
Martwe leniwce w magazynie. Przeżyły "szok termiczny"
Świat
Świnica widoczna z Kasprowego Wierchu, 27.04.26
Tragedia w Tatrach. Zginął turysta
Polska
Pożary
"Nie pozwolimy, by ludzie znów stracili to, co najcenniejsze"
Świat
Majówka, grill
Ponad 20 stopni w majówkę. Tam aura dopisze
Prognoza
Radioteleskopy obserwatorium ALMA na pustyni Atakama
Są tam największe teleskopy. Już wkrótce mogą mieć problemy
Świat
Zniszczony dom po przejściu tornada w Teksasie
Dwie osoby nie żyją. Wiele rodzin zostało bez dachu nad głową
Świat
Piorun, drzewo
Burze przetoczyły się przez kraj. Nie żyje kilkanaście osób
Świat
Do trzęsienia ziemi doszło w prefekturze Hokkaido na północy Japonii
Japonia. Kolejne trzęsienie w przeciągu kilku dni
Świat
