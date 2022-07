Jesteście w górach? Tam słońce będzie dziś niebezpieczne

Gorąco i słońce to dla zdrowia szczególnie groźne połączenie. Indeks UV we wtorek będzie wysoki na przeważającym obszarze Polski - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najtrudniejsza sytuacja ma jednak panować w górach.

Po dniach chłodu taka pogoda może zachęcać do przebywania na zewnątrz, nie można zapominać jednak, że może wiązać się to z groźnymi skutkami zdrowotnymi. Szczególnie niebezpieczne jest niekontrolowane opalanie. Zbyt długa ekspozycja na promienie ultrafioletowe może zakończyć się oparzeniami skóry lub nawet udarem słonecznym. Nadmierne opalanie może natomiast powodować raka skóry, zaćmę i obniżenie odporności biologicznej.

Instytut Meteorologii i Gospodarki przedstawia codzienną prognozę indeksu UV. Indeks UV to międzynarodowy standard służący do określania pomiaru promieniowania ultrafioletowego (UV), które emituje słońce danego dnia w określonym miejscu.

Indeks UV o wysokości od 6 do 7 stwarza wysokie i bardzo wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. W takim przypadku należy używać kremów z filtrem (przynajmniej 15) oraz nosić jasne ubrania i nakrycia głowy. Warto ograniczyć czas przebywania na słońcu w godzinach 11-16 .Natomiast indeks UV równy lub wyższy 8 informuje o bardzo wysokim zagrożeniu dla naszego zdrowia. Wtedy należy jeszcze bardziej zatroszczyć się o skórę, ponieważ może dojść do bardzo szybkiego opalenia, a także oparzenia.

Indeks UV - prognoza na wtorek

Niemal identycznie wygląda prognoza z zastosowaniem zachmurzenia. Tylko lokalnie w centrum kraju indeks UV może spaść do 4 i 5, a miejscami na Podlasiu do 3 i 2.

Promieniowanie ultrafioletowe - rodzaje

Promienie UVA są najdłuższe i docierają do głębokich warstw skóry, uszkadzając jej włókna kolagenowe i tym samym przyspieszając starzenie oraz powodując zmarszczki. Docierają do powierzchni Ziemi niezależnie od tego, czy słońce świeci, czy jest schowane za chmurami. Występują z taką samą intensywnością niezależnie od pogody.

Promienie UVB są krótsze od UVA. Część z nich pochłaniana jest przez warstwę ozonową, ale większość dociera do powierzchni Ziemi. UVB opalają i powodują poparzenia skóry. Uszkadzają DNA komórek, co w konsekwencji prowadzi do czerniaka, najgroźniejszej odmiany raka skóry. Ich intensywność zależy od pory roku i dnia. Najsilniej działają od kwietnia do października w godzinach 10-16.