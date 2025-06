Jest pierwsze w tym roku ostrzeżenie przed upałem w Polsce

IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem. W części kraju temperatura ma wzrosnąć do 30 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - upał

Prognozuje się tam upały. Temperatura maksymalna w dzień wzrośnie do 30 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy wyniesie około do nawet 19 st. C.