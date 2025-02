Jedni będą marznąć, drudzy założą lżejsze kurtki. Czeka nas duży kontrast termiczny

Pogodą w Polsce będzie rządzić niż Orkan. Za jego sprawą termometry w niektórych regionach zaczną pokazywać całkiem wysokie wartości, choć miejscami jeszcze w najcieplejszej chwili dnia panować będzie mróz. Weekend zapowiada się pogodnie, nowy tydzień przyniesie nam więcej chmur.

Polska znajdzie się w ciepłym sektorze niżu Orkan znad Morza Norweskiego, w strumieniu ciepłych mas powietrza napływających z południa Europy. Jak zapowiedział synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, układ wysokiego ciśnienia znad wschodniej Ukrainy, w którego tylnej części pozostanie Polska, zagwarantuje przewagę pogodnej i słonecznej aury.

- Na niebie miejscami pojawi się większe zachmurzenie, zwłaszcza na wschodzie kraju, jednak będą to chmury piętra wysokiego, z których nie będzie padał deszcz - przekazał Zdonek.

Synoptyk poinformował, że zarówno w ciągu dnia, jak i nocą zarysuje się wyraźny kontrast termiczny związany z napływem w niższych warstwach atmosfery jeszcze chłodnego powietrza znad wschodniej Ukrainy i Rosji. W efekcie tego silny mróz we wschodniej Polsce utrzyma się zdecydowanie dłużej.

- I tak w ciągu najbliższej nocy temperatura obniży się od -12/-10 stopni Celsjusza na wschodzie Polski do zaledwie -2/0 w województwach zachodnich. W ciągu dnia najcieplej będzie na zachodzie, gdzie termometry wskażą 8-9 stopni, natomiast w Suwałkach temperatura maksymalna oscylować będzie wokół zera - podał.

Pogoda na weekend

W sobotę na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. Jedynie przejściowo na wschodzie Polski pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie, nie powinno jednak padać. Termometry pokażą maksymalnie od -1/0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4/6 st. C w centrum kraju, do 8/9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, a powieje z południowego wschodu. W górach porywy mogą dochodzić do 50-80 kilometrów na godzinę.

Niedziela na wschodzie, a nad ranem również w centrum, zapowiada się pogodnie. Od zachodu nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego, a lokalnie możliwe są słabe opady deszczu lub mżawki, maksymalnie do 1-2 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna sięgnie od 2/3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5/6 st. C w centrum kraju, do 8/9 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany na ogół południowo-wschodni wiatr.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na kolejny tydzień

Nowy tydzień powita mieszkańców zachodnich stron pochmurną aurą z rozpogodzeniami. W pasie Polski wschodniej możliwe są słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od -2/-1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5/7 st. C w centrum kraju, do 9/11 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Wtorek na zachodzie i w centrum będzie pochmurny, możliwe są też słabe opady deszczu. Jedynie na Podkarpaciu zrobi się dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3/4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6/7 st. C w centrum kraju, do 8/9 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Środa zapowiada się pochmurno. Miejscami mogą pojawić się słabe opady deszczu i mżawki. Termometry pokażą maksymalnie od 4/5 st. C na Suwalszczyźnie, do 8/9 st. C na Dolnym Śląsku i w centrum kraju. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl