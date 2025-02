Jak zacznie się marzec? Sprawdź prognozę pogody

W najbliższych dniach pogodę w Polsce będą kształtowały dwa niże. Przyniosą one pochmurną aurę i opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie nawet śniegu. W nowym tygodniu termometry pokażą miejscami 9 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek pogoda w Polsce będzie zależeć od dwóch niżów - jeden z nich ulokuje się nad północną częścią naszego kraju, a centrum drugiego znajdzie się nad Rumunią.

- W związku z tym w centrum Europy, a także u nas, przeważać będzie pochmurna aura z opadami deszczu oraz deszczu ze śniegiem. W górach, powyżej 800 metrów nad poziomem morza, spadnie śnieg - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Dodał, że jednocześnie z północnego zachodu będzie do nas płynąć chłodniejsze niż do tej pory powietrze.

W weekend aura będzie się powoli poprawiać, bo z zachodu Europy dotrze do nas wyż. Jego wpływ najbardziej odczujemy w niedzielę na zachodzie i południu kraju, gdzie powinno być najwięcej rozpogodzeń.

Pogoda na piątek

W piątek 28.02 będzie na ogół pochmurno, ale na południu i zachodzie kraju możliwe są większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Wszędzie można spodziewać się opadów deszczu lub deszczu ze śniegiem. Najwięcej - do 10 litrów na metr kwadratowy - spadnie na wschodzie, na północy i w centrum kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Ziemi Lubuskiej oraz na Dolnym Śląsku. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z zachodu i północnego zachodu.

Pogoda na weekend

Sobota 1.03 zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Poza tym pojawią się przelotne, niewielkie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C w Suwałkach do 6 st. C w Rzeszowie, Poznaniu i Szczecinie. Wiatr będzie wiał z północy, słaby lub umiarkowany.

Niedziela 2.03 przyniesie na zachodzie kraju pogodną aurę, w pozostałych regionach będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W południowo-wschodniej Polsce, zwłaszcza na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce, spodziewane są przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z zachodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek 3.03 początkowo wszędzie upłynie pod znakiem dość pogodnej aury. W ciągu dnia prognozuje się wzrost zachmurzenia na północnym wschodzie kraju, na wybrzeżu oraz w centrum. Tego dnia nie powinno padać. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 6-7 st. C na wschodzie i w centrum do 8 st. C na zachodzie. Zachodni wiatr, słaby lub umiarkowany, na Wybrzeżu Gdańskim, Warmii i Mazurach dość silny, w porywach rozpędzać się będzie do około 60 kilometrów na godzinę.

We wtorek 4.03 pogodna aura dopisze na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. W pozostałych regionach niebo zasnują chmury, możliwe są rozpogodzenia i przelotne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Termometry wskażą maksymalnie od 6 st. C w Suwałkach do 9 st. C w Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie. Zachodni wiatry okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do około 60 km/h.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl