Jak długo zostanie z nami zimowa aura? Pogoda na 5 dni

Pogoda w najbliższych dniach zapowiada się pochmurno, miejscami może jeszcze prószyć śnieg. Od poniedziałku aura zacznie się zmieniać - z każdym dniem będzie się robić cieplej.

Północne i północno-zachodnie regiony kraju będą pod wpływem niżu znad Bałtyku ze strefą pochmurnego frontu atmosferycznego, na którym prognozowane są słabe opady śniegu - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. W pozostałych regionach będzie więcej rozpogodzeń ze słabymi opadami śniegu jedynie na krańcach wschodnich Polski.

Będzie to ostatni dzień, kiedy nad Polską przeważać będzie powietrze pochodzenia arktycznego, gdyż od poniedziałku do Polski zacznie napływać cieplejsze i łagodniejsze powietrze z zachodu Europy. Poskutkuje to raczej pochmurną, miejscami również deszczową aurą. Dominację przejmą niże atlantyckie, przymrozki ustąpią i z każdym kolejnym dniem będzie cieplej.

Pomrozi w niektórych regionach

W niedzielę w ciągu dnia spodziewana jest przewaga pochmurnej aury ze słabymi opadami śniegu na północy i północnym zachodzie Polski. Dużo chmur prognozowanych jest również na wschodzie Polski, lecz tam jedynie miejscami poprószy słaby śnieg. Poza tym w pasie od Dolnego Śląska po Ziemię Łódzką spodziewanych jest dużo rozpogodzeń i brak opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez 1 st. C w Łodzi, do 2 st. C we Wrocławiu i Zielonej Górze. Zmienny wiatr na północy będzie umiarkowany, a na południu - słaby.

Pogoda w poniedziałek przyniesie nam duże zachmurzenie z rozpogodzeniami na wschodzie i w centrum. W ciągu dnia wystąpią słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem na południu i zachodzie, przemieszczające się w kierunku centrum. Temperatura maksymalna sięgnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na południu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

We wtorek czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, nad ranem miejscami utrzymywać się będą mgły. Nie powinno jednak padać. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu.

Prognozowane opady w dniach 20-24.11 ventusky.com

Nieco wyższa temperatura

Środa upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, na zachodzie może popadać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od -1 do 0 st. C na północnym wschodzie do 3-4 st. C na południu i zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z południowego wschodu.

Czwartek zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. Padać nie powinno jedynie na południowym zachodzie, tam prognozowane są też rozpogodzenia. Temperatura maksymalna sięgnie od 1-2 st. C na północnym wschodzie do 6-7 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Prognozowana temperatura w dniach 20-24.11 ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl