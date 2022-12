Jak długo utrzyma się mróz? Prognoza pogody na pięć dni

W weekend będzie jeszcze mroźnie, temperatura może spaść w ciągu dnia do -9 stopni Celsjusza. Miejscami popada też śnieg. Pierwsze dni nowego tygodnia przyniesie ocieplenie, termometry pokażą kilka stopni powyżej zera. Powieje też silny wiatr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Piątek będzie pochmurny z przejaśnieniami. W południowej części kraju wystąpią opady śniegu do 1-10 centymetrów. Zrobi się ślisko. Na Podkarpaciu miejscami popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od -7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. W województwach wschodnich możliwe są porywy do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na południu spadnie ponad pięć centymetrów śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -9 st. C na Podlasiu do -2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północny.

Na niedziele prognozuje się zmienne zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -9 st. C na Suwalszczyźnie do -3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu na zachodzie Polski. Na Podlasiu sypnie śniegiem. W pozostałej części kraju będzie dość pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -2 st. C na Podlasiu do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr umiarkowany, a także silny, okresami w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h, z południa.

We wtorek na wschodzie i w centrum kraju popada deszcz. Pozostałym regionom dopisze pogodna aura. Temperatura maksymalna osiągnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do nawet 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h, powieje z południa.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl