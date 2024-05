Zmiana w pogodzie przyjdzie po weekendzie

Nie wszyscy w Europie mogą cieszyć się tak piękną, słoneczną pogodą jak my w Polsce. Wczoraj w naszym kraju oraz w Niemczech temperatura sięgała 27 stopni Celsjusza, w szwedzkim Goteborgu były 24 stopnie. W Hiszpanii zaś było 18 stopni, a we Włoszech 20 stopni. Dlaczego w środkowej części kontynentu jest tak ciepło, a na południu chłodniej?

Skąd u nas takie ciepło?

- Jest taki pogodowy psuj, niż znajdujący się nad Niemcami. To front, który również nas będzie dotyczył. Przyniesie trochę opadów deszczu na zachodzie kraju - tłumaczył prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski na antenie TVN24 w programie "Wstajesz i wiesz". Jak dodał, wokół niżu powietrze obraca się odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. To przez tę cyrkulację niż zaciąga do Europy Środkowej, a nawet do Skandynawii, ciepłe powietrze. Po drugiej stronie niżu, nad południe Europy, napłynęło chłodne powietrze. Dlatego w czasie, kiedy u nas jest 26-27 stopni, to na południu Europy temperatura jest dużo niższa.