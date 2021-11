Prognoza zagrożeń IMGW. Silny wiatr nad morzem

czytaj dalej

Węgiel bezpostaciowy można znaleźć między innymi w sadzy. Dotychczas sądzono, że żaden organizm nie jest w stanie go samodzielnie wytworzyć, ponieważ do jego powstania konieczne są ekstremalne reakcje. Tymczasem naukowcy z Ameryki i Niemiec odkryli dwa mikroby, które potrafią go wyprodukować.