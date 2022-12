Na Bałtyku możliwy silny sztorm, na Zalewie Szczecińskim niewykluczony "gwałtowny wzrost stanu wody"

IMGW ostrzega przed "silnym sztormem". Najmocniej, do 10 w skali Beauforta, ma wiać w poniedziałek we wschodniej części Bałtyku. Z kolei na Zalewie Szczecińskim lokalnie poziomy woód mogą podnieść się do stanów ostrzegawczych.

W poniedziałek w Polsce możliwy jest silny wiatr. W północnej części Pomorza oraz Warmii i Mazur obowiązują ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej . Prognozowany jest tam wiatr o średniej prędkości od 40 do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h, z kierunku północnego i zachodniego.

Sztorm na Bałtyku

"Ostrzegamy przed silnym sztormem na Bałtyku" - napisano na profilu IMGW na Twitterze. Najsilniejszy wiatr, do 10 w skali Beauforta, może występować we wschodniej części morza. Na pozostałym obszarze przewidywany jest wiatr od 5 do 7, w porywach do 8-9 w skali Beauforta.