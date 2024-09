Gęste mgły ograniczą widzialność. IMGW ostrzega

Tej nocy i jutro o poranku w części kraju widzialność może być ograniczona nawet do 100 metrów. IMGW prognozuje wystąpienie gęstych mgieł. Sprawdź, gdzie należy uważać.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia - gęsta mgła

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 22 we wtorek do godziny 9 i 10 w środę. Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie ograniczona do 100 metrów.