Idzie ochłodzenie, miejscami może spaść mokry śnieg. Pogoda na 5 dni

Pogoda na 5 dni. Aż do weekendu będziemy zmagać się z ochłodzeniem. Miejscami będzie ono drastyczne - na Suwalszczyźnie w środę termometry pokażą nie więcej niż 5 stopni Celsjusza. Nie zabraknie też opadów deszczu. W części kraju może spaść mokry śnieg.

We wtorek we wschodniej połowie kraju będzie pochmurno, z miejscami intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu. Spadnie go tam od 5 do 15, a lokalnie do 20 litrów na metr kwadratowy. Na zachodzie Polski zachmurzenie będzie duże, lokalnie przelotnie popada deszcz o sumie 1-5 l/mkw. Możliwe są także słabe burze.

Temperatura maksymalna wyniesie od 11-12 stopni Celsjusza na wschodzie do 14-15 st. C na zachodzie Polski. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, rozwijający prędkość do 60-70 km/h. Powieje z zachodu i północnego zachodu.

Pogoda na środę 3.04

Środa w północnej części kraju zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. Uwaga: przejściowo może padać tam również deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 14-15 st. C na Dolnym Śląsku i Małopolsce. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni.

Pogoda na czwartek 4.04

Czwartek przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na południu Polski. Powieje umiarkowany południowo-wschodni wiatr, skręcający na południowo-zachodni.

Pogoda na piątek 5.04

W piątek zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Wystąpią też przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni.

Pogoda na weekend

W sobotę się wypogodzi i nigdzie nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 14-15 st. C na północy do 21-23 st. C na południu i w centrum. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr, ze zmiennych kierunków.

