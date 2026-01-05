Logo TVN24
Prognoza

Idzie mróz, na horyzoncie też duże opady śniegu. Pogoda może powodować straty i zagrażać życiu

|
Śnieg, zima
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Atak zimy w Polsce. Nadchodzące dni przyniosą kolejne opady śniegu - miejscami może spaść nawet pół metra białego puchu. Ściśnie także silny mróz. Pogoda, jakiej doświadczymy, może powodować straty i zagrażać życiu.

Polska dostała się pod wpływ klina wyżowego związanego z Wyżem Azorskim, jednak regiony południowe i południowo-wschodnie kraju dostają się w zasięg płytkiej zatoki niżowej ulokowanej nad Bałkanami. W zatoce tej rozciąga się pofalowany front chłodny, a jedno z zafalowań - niewielki niż z grubszymi, opadonośnymi chmurami, przemieszczający się nad Karpatami - przyniesie umiarkowane i słabe opady śniegu od Tatr i Bieszczad, przez Lubelszczyznę, po Podlasie. Jednocześnie Polska dostaje się pod wpływ zatoki chłodu sięgającej Hiszpanii, w strumień wolno nasuwającego się, zimnego powietrza arktycznego.

Burza Francis może przynieść dużo śniegu. Komu?

W środę i czwartek Polska ma pozostać w obszarze podwyższonego ciśnienia z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, ale regiony południowe i wschodnie kraju dostaną się pod wpływ niżu śródziemnomorskiego Francis. Burza podzwrotnikowa Francis, przekraczając Gibraltar, dostała się nad Morze Śródziemne, którego wody powierzchniowe wciąż osiągają w zachodniej części 15-16 stopni Celsjusza. Tym samym układ po raz kolejny otrzyma zastrzyk energii w postaci strumienia pary wodnej. Skutkiem reaktywacji wiru będą silnie wypiętrzające się chmury burzowe, niosące w basenie Adriatyku ulewy do 300 litrów na metr kwadratowy w ciągu 48 godzin.

Układ przemieszczać się ma nad Bałkanami w kierunku Rosji, jednocześnie ocierając się o południowo-wschodnie i wschodnie regiony Polski. W środę i czwartek możemy doświadczyć opadów śniegu rzędu 50 centymetrów w Karpatach oraz 10-30 cm w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie. Sytuacja jest rozwojowa.

Jęzor zimna sięgnie Polski. Idzie mróz

Ponadto zsuwający się z północy chłód przyczyni się do coraz silniejszego spadku temperatury nocami i nad ranem, szczególnie w miejscach z silnymi rozpogodzeniami. Temperatura spadać może do piątku do -18/-12 st. C. Natomiast w sobotę, gdy fala śnieżyc odsunie się od Polski na wschód, kraj dostanie się pod wpływ jęzora zimna, który na północnym wschodzie i wschodzie kraju przynieść może spadek temperatury do -20 st. C. Jednocześnie od zachodu zacznie zbliżać się do Polski atlantycki niż, któremu ciężko będzie wbić się w lodowy mur nad wschodnią Europą. Związany z nim front ciepły obejmować ma w piątek zachodnie regiony kraju, a w sobotę możliwe, że również centrum, niosąc kolejną dostawę śniegu, a w sobotę na zachodzie Polski - śniegu z deszczem marznącym.

Pogoda w nadchodzącym tygodniu będzie stanowić duże wyzwanie dla infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej oraz zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt.

Idą tęgie mrozy

Idą tęgie mrozy

Będzie lodowato. Ostrzeżenia IMGW przed siarczystym mrozem

Będzie lodowato. Ostrzeżenia IMGW przed siarczystym mrozem

Pogoda na wtorek

Wtorek przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Na Pomorzu spodziewany jest miejscami słaby opad śniegu. Śnieg ma również słabo sypać na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Podlasiu. Spadnie go tam do 1-3 cm. Termometry wskażą maksymalnie od -6 st. C na Suwalszczyźnie i Warmii, przez -5/-3 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Ziemi Lubuskiej i samym Wybrzeżu. Wiatr, na ogół zachodni, będzie słaby i umiarkowany.

Biało od Bałtyku po Sudety. Zima na waszych zdjęciach

Biało od Bałtyku po Sudety. Zima na waszych zdjęciach

Polska
Pogoda na 16 dni. Po śniegu czas na mróz

Pogoda na 16 dni. Po śniegu czas na mróz

Pogoda na środę i czwartek

Środa zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie kraju spadnie do 5 cm śniegu, w Karpatach - do 10 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -8 st. C na Suwalszczyźnie, przez -6 st. C w centrum kraju, do -3 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr na zachodzie będzie południowy, poza tym - północno-wschodni, słaby i umiarkowany.

W czwartek wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami na północnym zachodzie. Na południu i wschodzie kraju prognozowane są dość obfite opady śniegu do 5-10 cm. W Karpatach może spaść do 30 cm. Słaby śnieg możliwy jest też w centrum kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -9 st. C na Suwalszczyźnie, przez -7 st. C w centrum kraju, do -4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr na zachodzie będzie wiał z południa, poza tym z północy. Będzie umiarkowany, a w górach - silny.

Klatka kluczowa-139344
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na wschodzie. Na zachodzie wystąpią dość obfite opady śniegu do 5-10 cm. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -10 st. C na Podlasiu, przez -8 st. C w centrum kraju, do -3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr na zachodzie będzie południowo-wschodni, poza tym północno-zachodni, umiarkowany, na zachodzie dość silny, powodujący zawieje śnieżne.

Sobota przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami na północnym wschodzie Polski. Na zachodzie kraju prognozowane są opady śniegu do 5 cm, obejmujące stopniowo centrum kraju. Przechodzić one będą na ścianie zachodniej w śnieg z marznącym deszczem. Termometry wskażą maksymalnie od -12/-10 st. C na północnym wschodzie, przez -7/-5 st. C w centrum kraju, do -3/-1 st. C na zachodzie. Wiatr północno-wschodni i wschodni, będzie umiarkowany i dość silny.

Klatka kluczowa-139331
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
