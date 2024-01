Idą śnieżyce. W części kraju alerty IMGW mają nawet drugi stopień

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed powrotem groźnej, zimowej aury. W części kraju synoptycy wydali ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, zawiejami i zamieciami śnieżnymi, oblodzeniem, a także silnym wiatrem. Miejscami obowiązują alerty IMGW nawet drugiego stopnia. Sprawdź, gdzie spodziewać się niebezpiecznej pogody.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Alerty IMGW - intensywne opady śniegu

Alerty IMGW drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w rejonie województwa pomorskiego (powiaty: wejherowski, pucki, Gdynia, Gdańsk, Sopot, gdański, kartuski, kościerski, starogardzki, tczewski, kwidzyński, sztumski, malborski i nowodworski) oraz w woj. warmińsko-mazurskim (powiaty: Elbląg, elbląski i braniewski).

Jak podał IMGW, prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 15 centymetrów, lokalnie około 25 cm. Alarmy będą w mocy od godziny 9 w poniedziałek do godziny 12 we wtorek.

Ponadto przed intensywnym śniegiem wydano także alarmy pierwszego stopnia w woj. pomorskim (powiaty: lęborski, Słupsk, słupski, bytowskim, człuchowski i chojnicki), woj. zachodniopomorskim (bez powiatów na południowym zachodzie regionu) oraz w powiecie złotowskim w woj. wielkopolskim. W tych regionach przybędzie od 10 do 15 cm śniegu. Alarmy będą obowiązywać od godz. 3 w poniedziałek do północy we wtorek.

Alerty IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

Ponadto IMGW wydał też ostrzeżenia drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim (powiaty: sławieński, koszaliński, Koszalin, białogardzki, kołobrzeski, gryficki, kamieński, goleniowski, policki oraz Świnoujście);

pomorskim (powiaty: Słupsk, słupski, lęborski, wejherowski, pucki, kartuski, gdański, nowodworski, Gdańsk, Gdynia, Sopot);

warmińsko-mazurskim (powiaty: Elbląg, elbląski i braniewski).

Prognozowane są zawieje śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h. Alerty będą obowiązywać od godziny 10 w poniedziałek do godziny 12 we wtorek.

Oprócz tego wydano też alerty pierwszego stopnia przed tym samym zjawiskiem w pozostałych powiatach woj. pomorskiego a także części powiatów woj. zachodniopomorskiego. Wiatr ma osiągać w porywach do 65 km/h.

Alerty IMGW - silny wiatr

IMGW ostrzega też przed silnym wiatrem. Alarmy drugiego stopnia wydano w województwach:

zachodniopomorskim (powiaty: sławieński, koszaliński, Koszalin, białogardzki, kołobrzeski, gryficki, kamieński, goleniowski, policki oraz Świnoujście);

pomorskim (powiaty: Słupsk, słupski, lęborski, wejherowski, pucki, kartuski, gdański, nowodworski, Gdańsk, Gdynia, Sopot);

warmińsko-mazurskim (powiaty: Elbląg i elbląski).

W tych regionach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, a w porywach dochodzącego do 85 km/h. Przejściowo wiatr może się rozpędzać nawet do 90-95 km/h. Na Pomorzu Zachodnim ostrzeżenia będą ważne od godziny 3 w poniedziałek do północy we wtorek, a w pozostałych regionach od godz. 12 w poniedziałek do godz. 12 we wtorek.

Alerty IMGW - oblodzenie

Ponadto, w woj. podlaskim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, części południowo-wschodniej woj. łódzkiego, na wschodzie i południu woj. mazowieckiego, w woj. śląskim (poza powiatem cieszyńskim, bielskim i żywieckim) oraz małopolskim (poza powiatem tatrzańskim) należy spodziewać się śliskich nawierzchni. W tych regionach wydano alarmy pierwszego stopnia.

IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie.

Niebezpiecznej pogody należy się spodziewać do godziny 9 w poniedziałek.

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Jak powstaje szklanka na drogach PAP/Adam Ziemienowicz

Autor:dd,ps

Źródło: IMGW