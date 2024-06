Huraganowe porywy wiatru, 6-centymetrowy grad. Ostrzeżenia najwyższego stopnia

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - burze

Prognozowane są burze, którym w niektórych miejscach będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 35 do 50 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 120 kilometrów na godzinę. Miejscami spadnie grad, lokalnie o średnicy do około 6 centymetrów.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

W tych miejscach podczas burz przewidywane są bardzo silne opady deszczu od 35 do 50 l/mkw. oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami pojawi się grad, lokalnie o średnicy do około 4 cm.