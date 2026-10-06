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Prognoza

Halny podgrzeje południe Polski - może być i 27 stopni. Co jeszcze widać w prognozie

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Jesień, góry, Karpaty, słońce
Prognoza pogody na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock/djgis
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To już ostatnie dni, podczas których temperatura w wielu rejonach Polski przekroczy 20 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południu, gdzie powieje halny. Koniec tygodnia przyniesie jednak diametralną zmianę wartości na termometrach.

W najbliższym czasie Polska pozostanie pod wpływem wyżu Dieter znad południowo-wschodniej Europy i Morza Czarnego. Z południa Europy będzie do nas napływać bardzo ciepłe powietrze. Aktualnie ciśnienie w kraju stale i powoli spada, co ma związek z zachodzącą przebudową pola barycznego, którego najważniejszym aspektem jest pogłębianie się układu niskiego ciśnienia Felicia. Jego centrum przemieszcza się znad Europy Zachodniej w kierunku Polski.

W nocy z wtorku na środę w większości Polski wystąpią liczne zamglenia i mgły, które lokalnie ograniczą widzialność poniżej 100 metrów. Po wschodzie słońca mgły będą stopniowo zanikać. Najdłużej, do przedpołudnia, utrzymają się na północy kraju. W drugiej części dnia od zachodu wkroczy strefa pofalowanego, chodnego frontu atmosferycznego. Przyniesie ze sobą wzrost zachmurzenia i początkowo słabe opady deszczu, głównie o charakterze przelotnym.

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Halny podniesie temperaturę

Jednocześnie do południowej Polski nadal będzie napływać ciepłe powietrze. W efekcie w górach zaznaczy się halny, który spowoduje wzrost temperatury powietrza o kilka stopni. W czwartek termometry mogą wskazać tam nawet 25-26 stopni Celsjusza, a lokalnie, przy małym zachmurzeniu, spodziewamy się i 27 st. C. Dotychczasowy rekord temperatury dla października w Polsce to 29,3 st. C - tyle było w Legnicy 3 października 2023 roku.

Solidniejsze opady deszczu spodziewane są w nocy z czwartku na piątek. Wówczas miejscami może spaść powyżej 20 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie nie można wykluczyć pojedynczych burz. Za frontem napłynie do Polski zdecydowanie chłodniejsze powietrze polarne morskie znad północnego Atlantyku. To z kolei oznacza wyraźne ochłodzenie w kolejnych dniach oraz przewagę dużego zachmurzenia, a przejściowo także przelotne opady deszczu.

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Prognozowana temperatura na najbliższe dni
Źródło: Ventusky

Czeka nas kilka ciepłych dni

W środę na południu kraju będzie pogodnie, miejscami słonecznie. Na pozostałym obszarze Polski na niebie pojawi się zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Nad ranem wystąpią silne zamglenia i mgły, które - zwłaszcza na północy - utrzymają się lokalnie do godziny 10-11. Temperatura maksymalna wniesie od 17-18 stopni na Podlasiu, przez 20-22 stopnie w centrum, do 23-24 stopni na Podkarpaciu. Wiatr południowy powieje słabo i umiarkowanie, choć w górach, gdzie zaznaczy się halny, w porywach może osiągnąć prędkość 50-70 kilometrów na godzinę.

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Czwartek na wschodzie kraju będzie pogodny. Niebo na pozostałym obszarze Polski zasnuje zachmurzenie duże i całkowite z przelotnymi opadami deszczu w drugiej części dnia. Suma opadów wyniesie od 2 do 5 l/mkw. Słupki rtęci wskażą od 15-16 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22-23 stopnie w centrum, do 24-26 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr południowy będzie umiarkowany, jedynie w Tatrach zwiększy swoją prędkość i w porywach osiągnie 60-80 km/h.

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Prognozowane opady na najbliższe dni
Źródło: Ventusky

Weekend będzie chłodny i pochmurny

Piątek upłynie nam pod znakiem dużego zachmurzenia, jednak chwilami będzie się rozpogadzać. Na północy i wschodzie kraju może spaść przelotny deszcz o natężeniu do 2-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 stopni na północy do 14-15 stopni na południu kraju. Wiatr, południowo-zachodni i zachodni, będzie dość silny i porywisty, Nad morzem może osiągnąć prędkość do 70 km/h.

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W sobotę będzie pochmurno, choć pojawią się większe przejaśnienia. Spodziewamy się też, ze spadnie deszcz o natężeniu do 5 l/mkw. Słupki rtęci wskażą od 13-14 stopni na północy i w centrum kraju do 15 stopni na południu. Wiatr wiejący z kierunku południowo-zachodniego będzie umiarkowany i dość silny, momentami również porywisty.

Niedzielne niebo zasnuje zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu oraz lokalnie na południu i wschodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 stopni na północy i w centrum do 14 stopni na południu kraju. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
prognozaprognoza pogodyJesieńdeszcz
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