Prognoza Gwałtowne zmiany ciśnienia i przejmujące zimno. Prognoza pogody na weekend i kolejne dni Tomasz Wakszyński |

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Przed nami całkowita zmiana typu pogody. Odpowiedzialny za to będzie pogłębiający się niż Felicia z centrum przemieszczającym się z rejonu Bałtyku w kierunku północno-zachodniej Rosji. Dla nas kluczowa będzie jego zatoka z chłodnym frontem atmosferycznym, dynamicznie przemieszczającym się nocą z zachodu na wschód kraju. Ze strefą frontową związane będą opady deszczu, najczęściej przelotne i słabe. Lokalnie może padać intensywniej, szczególnie w górach oraz nad morzem. Tam też nie można wykluczyć wyładowań atmosferycznych.

Czekają nas też gwałtowne wahania ciśnienia - znaczne spadki przed frontem i szybkie wzrosty bezpośrednio za linią frontu. Przełoży się to na występowanie silnego i porywistego wiatru. Nad morzem może on rozwinąć prędkość nawet do 90-100 kilometrów na godzinę.

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Duże ochłodzenie i deszcz ze śniegiem

Poza tym doświadczymy drastycznego ochłodzenia. Temperatury maksymalne spadną średnio o 8-10 stopni Celsjusza. Odczujemy to jednak jeszcze mocniej, ponieważ wskutek silnego wiatru temperatura odczuwalna będzie o kilkanaście stopni niższa niż ta na termometrach. Symbolem ochłodzenia będzie też wystąpienie w górach opadów deszczu ze śniegiem, a w szczytowych partiach możliwy będzie przejściowo sam śnieg.

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło: Ventusky

W kolejnych dniach pozostaniemy w chłodnej i wilgotnej północno-zachodniej cyrkulacji powietrza. Przez Europę Środkową przemieszczać się będą kolejne strefy frontowe, co oznacza powrót typowo jesiennej dynamiki w pogodzie. Przeważać będzie zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu.

W dalszej perspektywie możliwe będą oczywiście krótkie i mniej intensywne epizody ocieplenia. Jednak układy wyżowe, nawet jeśli znajdziemy się w ich zasięgu, będą przybierać już cechy typowych "zgniłych" antycyklonów.

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Pogoda na piątek 9.10

W piątek na wschodzie kraju niebo zasnuje zachmurzenie całkowite, które stopniowo będzie się zmniejszać do dużego. W pozostałej części kraju wystąpi zachmurzenie zmienne, okresami duże. Na wschodzie i północy Polski możliwe są opady deszczu, przeważnie o sumie do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie na Pomorzu deszczu może być więcej, bo do 10-15 l/mkw. Nad morzem w godzinach porannych może też zagrzmieć.

Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 stopni na północy, przez 14 stopni w przeważającej części kraju, do 15 stopni na południowym zachodzie. Temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa - wyniesie od 4-6 stopni na północnym wschodzie do 8-9 stopni na południowym zachodzie.

Wiatr, wiejący z kierunku zachodniego i północno-zachodniego, będzie dość silny, a także silny, z porywami do 40-60 km/h na południu i 60-80 km/h na północy. Na wybrzeżu osiągnie on w porywach prędkość do 90-100 km/h.

Prognozowane opady na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurno, choć z większymi przejaśnieniami. Popada, ale słabo, bo do 2-5 l/mkw. Lokalnie na wybrzeżu spodziewamy się więcej deszczu - do 10 l/mkw. Dość pogodnie i bez opadów będzie jedynie na południowym wschodzie. Słupki rtęci wskażą od 12-14 stopni na północy, przez 15 stopni w centrum, do 16-17 stopni na południowym wschodzie. Południowo-zachodni będzie przeważnie umiarkowany, ale okresami na północnym zachodzie może stać się dość silny i porywisty.

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W niedzielę nad krańcami południowo-wschodnimi rozciągnie się zachmurzenie całkowite. Tam też będzie padał deszcz, którego suma wyniesie do 10-15 l/mkw. W północnej i wschodniej części Polski na niebie zaobserwujemy zachmurzenie zmienne, a towarzyszyć mogą mu słabe, przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Bezdeszczowo będzie jedynie w centrum i na Dolnym Śląsku. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 stopni na północy do 14-15 stopni w centrum oraz na południu Polski. Wiatr południowo-zachodni, skręcający na zachodni, powieje umiarkowanie i dość silnie. Okresami może stać się porywisty.

Pogoda na poniedziałek 12.10 i wtorek 13.10

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W centrum oraz na północy Polski mogą wystąpić przelotne opady deszczu do 2-5 l/mkw. Słupki rtęci wskażą od 11-12 stopni na północy do 13-14 stopni w centrum i na południu. Wiatr, nadciągający z kierunku zachodniego i północno-zachodniego, będzie umiarkowany.

Wtorek zacznie się dość mgliście i pochmurnie. Wraz z upływem dnia pojawią się większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie do 11-12 stopni na wschodzie do 13-14 stopni w pozostałej części kraju. Zmienny wiatr powieje słabo.