Sobota jest ostatnim dniem przed dużą zmianą pogody. Pierwszego dnia weekendu termometry w całym kraju wskażą kilkanaście stopni Celsjusza, a w najcieplejszym miejscu będzie aż 17 stopni. Na dużym obszarze kraju możliwe są burze z wiatrem, który w porywach będzie dochodzić do 80 kilometrów na godzinę.

Zmiana pogody

- Polska dostała się pod wpływ wiru niżowego Gabriele znad południowej Skandynawii. Do kraju wkraczają dwa chłodne fronty atmosferyczne pchane przez płynące znad północnej części Oceanu Atlantyckiego masy powietrza polarnego, chłodnego i wilgotnego. Tym samym łagodne powietrze zostanie wyparte - wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w piątek w zachodniej części kraju temperatura zbliżała się aż do 20 stopni. W Słubicach termometry wskazały 19,5 st. C. Najniższą temperaturę, wynoszącą 5 st. C, zmierzono w Suwałkach.