Gorąca i burzowa aura na razie nam nie odpuści. Pogoda na 5 dni

W kolejnych dniach w pogodzie wciąż będzie się sporo dziać. W wielu miejscach kraju na termometrach zobaczymy wartości zbliżające się do 30 stopni Celsjusza. Do letniej temperatury dołączą burze, które lokalnie mogą przynosić intensywne opady deszczu, a lokalnie nawet gradu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na 5 dni

Zachmurzenie w czwartek będzie duże, z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. W godzinach popołudniowych w pasie od Warmii i Mazur, przez Mazowsze, po Podkarpacie i Małopolskę pojawią się burze z ulewnymi opadami deszczu (rzędu 20-40 litrów wody na metr kwadratowy). Może sypnąć gradem. Temperatura osiągnie maksymalnie od 19-20 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 26-27 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Wiatr będzie umiarkowany, na zachodzie zachodni, na wschodzie południowo-wschodni. W porywach powieje dość silnie.

Piątek zapowiada się na ogół pogodnie. Przelotne opady deszczu wystąpią na północnym wschodzie oraz południu Polski. Wieczorem do centrum kraju dotrą burze. Termometry wskażą od 22-23 st. C na zachodzie do 26-27 st. C na wschodzie kraju. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na weekend

Sobota upłynie nam pod znakiem przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz. Termometry wskażą od 24-25 st. C na zachodzie do 26-27 st. C na wschodzie i w centrum kraju. Powieje południowy słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Niedziela także zapowiada się z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Na termometrach zobaczymy od 24-25 st. C na zachodzie do 26-27 st. C na wschodzie i w centrum kraju. Powieje południowy wiatr.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek upłynie pod znakiem zachmurzenia - od małego na wschodzie do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami na zachodzie. Termometry wskażą od 24-25 st. C na zachodzie do 26-27 st. C na wschodzie i w centrum kraju. Wiatr będzie południowy, słaby.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl