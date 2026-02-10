Gołoledź. Niebezpieczna strefa wilgoci nad Polską. Radar opadów

Prognozowane opady w Polsce we wtorek Źródło: ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w ciągu dnia nad Polską będzie przemieszczać się strefa wilgoci z opadami mokrego śniegu i śniegu z deszczem, przechodzącymi w opady marznące.

- Strefa jest ogólnie dość niewielka obszarowo, ale zarazem bardzo niebezpieczna - podkreśla ekspert i dodaje, że trudne warunki na drogach mogą wystąpić w wielu regionach kraju.

Przed niebezpieczną aurą ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gołoledź w Polsce. Radar opadów

Rano marznące opady oraz towarzyszące im mgły występowały lokalnie na terenie sześciu województw, w rejonie miast: Kraków, Katowice, Wieluń, Łask oraz Ostrowiec Świętokrzyski. W ciągu dnia strefa opadów mieszanych z dużym ryzykiem zamarzania na wychłodzonym gruncie będzie przemieszczać się w kierunku północno-wschodnim.

- Około godziny 11-12 powinna osiągnąć rejon Warszawy - mówi Wakszyński.

W kolejnych godzinach strefa przemieści się nad jeszcze mocniej wychłodzone, północno-wschodnie regiony Polski. Tam wśród opadów przeważać będzie typowy, słaby śnieg. Średnie natężenie opadów w ciągu dnia wyniesie do 1 litra na metr kwadratowy na godzinę, ale miejscami sięgnie 2-3 l/mkw. w ciągu godziny.

Opracował Franciszek Wajdzik