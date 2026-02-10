Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Gołoledź. Niebezpieczna strefa wilgoci nad Polską. Radar opadów

Opady marznące we wtorek
Prognozowane opady w Polsce we wtorek
Źródło: ventusky.com
Pogoda. We wtorek 10.02 nad Polską będzie przemieszczać się fala opadów marznących, powodujących gołoledź. Niebezpieczne warunki mogą wystąpić w wielu regionach kraju. Sprawdź, gdzie na drogach i chodnikach może zrobić się ślisko.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w ciągu dnia nad Polską będzie przemieszczać się strefa wilgoci z opadami mokrego śniegu i śniegu z deszczem, przechodzącymi w opady marznące.

- Strefa jest ogólnie dość niewielka obszarowo, ale zarazem bardzo niebezpieczna - podkreśla ekspert i dodaje, że trudne warunki na drogach mogą wystąpić w wielu regionach kraju.

Przed niebezpieczną aurą ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Miejscami mroźnie, miejscami na plusie

Miejscami mroźnie, miejscami na plusie

Alarmy IMGW w kilkunastu województwach

Alarmy IMGW w kilkunastu województwach

Gołoledź w Polsce. Radar opadów

Rano marznące opady oraz towarzyszące im mgły występowały lokalnie na terenie sześciu województw, w rejonie miast: Kraków, Katowice, Wieluń, Łask oraz Ostrowiec Świętokrzyski. W ciągu dnia strefa opadów mieszanych z dużym ryzykiem zamarzania na wychłodzonym gruncie będzie przemieszczać się w kierunku północno-wschodnim.

- Około godziny 11-12 powinna osiągnąć rejon Warszawy - mówi Wakszyński.

W kolejnych godzinach strefa przemieści się nad jeszcze mocniej wychłodzone, północno-wschodnie regiony Polski. Tam wśród opadów przeważać będzie typowy, słaby śnieg. Średnie natężenie opadów w ciągu dnia wyniesie do 1 litra na metr kwadratowy na godzinę, ale miejscami sięgnie 2-3 l/mkw. w ciągu godziny.

Opracował Franciszek Wajdzik

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ventusky.com

Udostępnij:
Tagi:
PolskapogodaIMGW
Czytaj także:
Mróz
Kolejna mroźna noc. Tutaj było prawie -27 stopni
Polska
Mróz, gołoledź
Alarmy IMGW w kilkunastu województwach
Prognoza
Śnieg, słońce, błękit i lekki mróz
Miejscami mroźnie, miejscami na plusie
Prognoza
Hurtnica zwyczajna (Lasius niger) - zdj. poglądowe
Miejskie mrówki się tym zajadają, wiejskie "kręcą na to czułkami"
Nauka
mróz zima noc
W nocy temperatura spadnie nawet do -18 stopni
Smog
Pług zjechał w dół zbocza. Nie żyje kierowca
Tragedia podczas odśnieżania. Pług zjechał zboczem
Maciej Wacławik
Powódź Andaluzja
Po deszczu usłyszeli dziwne dźwięki. "Stłumione brzęczenie"
Świat
Coraz mniej śniegu, Ornontowice (Śląskie)
Tu sytuacja jest tak poważna, że nie naprawi jej nawet wyjątkowa zima
Polska
Odwilż, roztopy
Ociepli się. I to mocno
Prognoza
Maroko zmaga się z powodziami
Woda porwała samochód z trójką dzieci
Świat
Na jeziorze Erie pojawiła się wielka szczelina
Ogromna szczelina na zamarzniętym jeziorze. Jak powstała
Świat
Pod koniec stycznia Wielką Brytanię nawiedziły powodzie
Pada każdego dnia od początku roku. Setki ostrzeżeń przed powodzią
Świat
Mróz, lód, zima, kran
"Dziura" w chmurach. Temperatura spadła poniżej -25 stopni
Prognoza
Zima, pogoda, mróz
Mroźny początek tygodnia
Prognoza
Mrówka żniwiarka (łac. Messor barbarus)
Zanieczyszczenia powietrza mogą drastycznie zmieniać zachowanie mrówek
Smog
W wyniku intensywnych opadów deszczu wylała rzeka Sinu
"Mamy arktyczny zimny front nad Kolumbią. To nie żart"
Świat
Las, zima, mróz
Noc z kilkunastoma stopniami na minusie
Prognoza
Bialka
Białka Tatrzańska przyciąga kulturą Podhala
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zima, mróz, noc
Powrót tęgiego mrozu. Temperatura znów mocno spadnie
Prognoza
Sopot. Weszli na lód, ten się pod nimi załamał
Weszli na Bałtyk, lód się załamał. Nagranie
Polska
Zamrożona rzeka Ural
"Od dawna nie pijemy już wody z Uralu"
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Jakie będą dalsze losy mrozu
Prognoza
Mróz, siarczysty mróz, zima
"Krótki strzał" dużego mrozu. A co potem?
Prognoza
akcja
Pękł pod nimi lód, na pomoc przyleciał śmigłowiec. Nagranie
Świat
Powodzie w okolicach Kadyksu w Hiszpanii
Osiem burz jedna po drugiej. Straty liczą w setkach milionów
Świat
Zima, śnieg, auto, parasol
Wiatr spotęguje odczucie chłodu
Prognoza
3
Lawiny we Włoszech, są ofiary śmiertelne
Świat
Świnoujście
Wóz strażacki ślizgał się po placu. Nagranie
Polska
Śnieg, noc
W nocy sypnie śniegiem
Prognoza
Zima, śnieg, mróz, rower
Rozpoczął się czas "pogody męczącej"
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom