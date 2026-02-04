Ślizgawica. Ostrzeżenia IMGW dla całej Polski. Ponad pół kraju na pomarańczowo

Pogoda na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - opady marznące

Pomarańczowe ostrzeżenia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim ;

pomorskim ;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

mazowieckim ;

kujawsko-pomorskim ;

łódzkim ;

wielkopolskim ;

lubuskim ;

dolnośląskim , w powiatach północnych;

świętokrzyskim , w powiatach: koneckim, skarżyskim;

lubelskim, wszędzie poza powiatami: hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, biłgorajskim, janowskim.

We wszystkich powyższych regionach prognozowane są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

Alarmy będą wchodzić w życie między północą a godziną 6 w czwartek. Według obecnych danych wygasną do godz. 23 tego samego dnia, ale ostrzeżenie może być kontynuowane.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Żółte alarmy przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

dolnośląskim , poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia;

opolskim ;

śląskim ;

świętokrzyskim , poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia;

małopolskim ;

podkarpackim ;

lubelskim, poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia.

Obserwowane i prognozowane są tam słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

W większości regionów alarmy będą w mocy od godziny 18 w środę do godz. 9 w czwartek. Tylko w woj. lubelskim i części Podkarpacia alarmy są już w mocy.

Jak powstaje szklanka na drogach Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl