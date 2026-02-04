Ślizgawica. Ostrzeżenia IMGW dla całej Polski. Ponad pół kraju na pomarańczowo

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - opady marznące
Pomarańczowe ostrzeżenia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim;
- pomorskim;
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- mazowieckim;
- kujawsko-pomorskim;
- łódzkim;
- wielkopolskim;
- lubuskim;
- dolnośląskim, w powiatach północnych;
- świętokrzyskim, w powiatach: koneckim, skarżyskim;
- lubelskim, wszędzie poza powiatami: hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, biłgorajskim, janowskim.
We wszystkich powyższych regionach prognozowane są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.
Alarmy będą wchodzić w życie między północą a godziną 6 w czwartek. Według obecnych danych wygasną do godz. 23 tego samego dnia, ale ostrzeżenie może być kontynuowane.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące
Żółte alarmy przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:
- dolnośląskim, poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia;
- opolskim;
- śląskim;
- świętokrzyskim, poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia;
- małopolskim;
- podkarpackim;
- lubelskim, poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia.
Obserwowane i prognozowane są tam słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.
W większości regionów alarmy będą w mocy od godziny 18 w środę do godz. 9 w czwartek. Tylko w woj. lubelskim i części Podkarpacia alarmy są już w mocy.
Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia
Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Opracowała redakcja tvnmeteo.pl
Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock