Gigantyczna anomalia temperatury. "Coś niezwykłego stanie się w sobotę w Polsce"

"To wyjątkowa sytuacja, kuriozum"

Jak dodał Wasilewski, niezwykle gorące powietrze wdarło się także nad Bałtyk i do Skandynawii, "co jest ewenementem". W czwartek temperatura w Szwecji i Norwegii przekroczyła 30 st. C, co we wrześniu w tych krajach nie zdarzyło się nigdy. Mocno od normy odbiegała też temperatura na przełomie sierpnia i września w Arktyce, a dokładnie na Spitsbergenie.