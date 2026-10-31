Prognoza Kierowcy, tutaj trzeba uważać. Ostrzeżenia IMGW Oprac. Matylda Dziechcińska |

Pogoda na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Klimow Maksym - stock.adobe.com

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. W części Polski można spodziewać się gęstej mgły.

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Ostrzeżenia pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy wydano w województwach:

zachodniopomorskim , poza południowymi, granicznymi powiatami;

pomorskim , poza powiatem puckim;

warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim.

W tych miejscach prognozowane są gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami spadać poniżej 200 metrów. Lokalnie mgła może marznąć, powodując śliskość dróg i chodników. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 1 w nocy w niedzielę do godziny 10 tego samego dnia.

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Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Jak podaje IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.