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Kierowcy, tutaj trzeba uważać. Ostrzeżenia IMGW

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Gęsta mgła będzie sporym utrudnieniem
Pogoda na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Klimow Maksym - stock.adobe.com
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Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla części Polski. Sprawdź, gdzie trzeba uważać podczas podróży samochodem na Wszystkich Świętych.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. W części Polski można spodziewać się gęstej mgły.

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Ostrzeżenia pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy wydano w województwach:

  • zachodniopomorskim, poza południowymi, granicznymi powiatami;
  • pomorskim, poza powiatem puckim;
  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim.

W tych miejscach prognozowane są gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami spadać poniżej 200 metrów. Lokalnie mgła może marznąć, powodując śliskość dróg i chodników. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 1 w nocy w niedzielę do godziny 10 tego samego dnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Jak podaje IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWostrzeżeniamgła
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