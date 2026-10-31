Kierowcy, tutaj trzeba uważać. Ostrzeżenia IMGW
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. W części Polski można spodziewać się gęstej mgły.
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Ostrzeżenia pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte alarmy wydano w województwach:
- zachodniopomorskim, poza południowymi, granicznymi powiatami;
- pomorskim, poza powiatem puckim;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim.
W tych miejscach prognozowane są gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami spadać poniżej 200 metrów. Lokalnie mgła może marznąć, powodując śliskość dróg i chodników. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 1 w nocy w niedzielę do godziny 10 tego samego dnia.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Jak podaje IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.