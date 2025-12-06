Logo TVN24
Prognoza

Gęste mgły i marznące opady. IMGW ostrzega

Ślisko, oblodzenie, marznące opady, lód
Prognoza pogody na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W sobotę w części kraju będą snuć się mgły. Na niektórych drogach może być też ślisko. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach: karkonoskim i Jelenia Góra;
  • małopolskim, w powiatach: miechowskim, olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim, krakowskim, Kraków, proszowickim, brzeskim, bocheńskim, wielickim, wadowickim, tarnowskim, dąbrowskim;
  • świętokrzyskim, w powiatach: pińczowskim, kazimierskim, buskim, staszowskim, sandomierskim;
  • podkarpackim, w powiatach: mieleckim, tarnobrzeskim.

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 20 w sobotę do godziny 10 w niedzielę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi zostały wydane w województwie małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, nowotarskim, tatrzańskim.

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Alarmy pozostaną w mocy od godziny 23 w sobotę do godziny 9 w niedzielę.

Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą i marznącymi opadami
Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą i marznącymi opadami
Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła
Jak powstaje mgła
Źródło: Małgorzata Latos/PAP

Autorka/Autor: jzb

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

IMGWmgładeszcz
