Prognoza pogody na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: karkonoskim i Jelenia Góra;

małopolskim , w powiatach: miechowskim, olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim, krakowskim, Kraków, proszowickim, brzeskim, bocheńskim, wielickim, wadowickim, tarnowskim, dąbrowskim;

świętokrzyskim , w powiatach: pińczowskim, kazimierskim, buskim, staszowskim, sandomierskim;

podkarpackim, w powiatach: mieleckim, tarnobrzeskim.

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 20 w sobotę do godziny 10 w niedzielę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi zostały wydane w województwie małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, nowotarskim, tatrzańskim.

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Alarmy pozostaną w mocy od godziny 23 w sobotę do godziny 9 w niedzielę.

Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą i marznącymi opadami Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła Źródło: Małgorzata Latos/PAP