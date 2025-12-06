Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:
- dolnośląskim, w powiatach: karkonoskim i Jelenia Góra;
- małopolskim, w powiatach: miechowskim, olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim, krakowskim, Kraków, proszowickim, brzeskim, bocheńskim, wielickim, wadowickim, tarnowskim, dąbrowskim;
- świętokrzyskim, w powiatach: pińczowskim, kazimierskim, buskim, staszowskim, sandomierskim;
- podkarpackim, w powiatach: mieleckim, tarnobrzeskim.
Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 20 w sobotę do godziny 10 w niedzielę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi zostały wydane w województwie małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, nowotarskim, tatrzańskim.
Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Alarmy pozostaną w mocy od godziny 23 w sobotę do godziny 9 w niedzielę.
Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: jzb
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com