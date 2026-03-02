Noc i ranek z ostrzeżeniami IMGW. Gdzie będzie niebezpiecznie

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed gęstymi mgłami.
Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia - gęste mgły
Niebezpiecznie zrobi się w województwach:
- dolnośląskim, w powiecie kłodzkim;
- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;
- małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;
- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.
W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
Alarmy wejdą w życie o godzinie 23 w poniedziałek i przestaną obowiązywać o godz. 9 we wtorek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Opracował Krzysztof Posytek
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski