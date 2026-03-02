Logo TVN24
Noc i ranek z ostrzeżeniami IMGW. Gdzie będzie niebezpiecznie

Mgła, zamglenia, trudne warunki na drogach
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W nocy i rano w części kraju rozwiną się mgły, które znacznie ograniczą widzialność. Sprawdź, gdzie mieć się na baczności.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed gęstymi mgłami.

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia - gęste mgły

Niebezpiecznie zrobi się w województwach:

  • dolnośląskim, w powiecie kłodzkim;
  • śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;
  • małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;
  • podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.

Alarmy wejdą w życie o godzinie 23 w poniedziałek i przestaną obowiązywać o godz. 9 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła
Jak powstaje mgła
Źródło: Małgorzata Latos/PAP

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

