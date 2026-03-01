Alarmy w dziewięciu województwach. Tu należy zachować ostrożność

Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed gęstymi mgłami.

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia - gęste mgły

Alarmy przed gęstymi mgłami obowiązują w województwach:

opolskim , w powiatach położonych w północnej połowie regionu;

śląskim , w powiecie kłobuckim;

łódzkim ;

świętokrzyskim , w powiecie koneckim;

dolnośląskim , w powiatach północno-wschodnich;

wielkopolskim , w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, krotoszyńskim, rawickim, kaliskim, Kalisz, tureckim;

mazowieckim , poza powiatem lipskim;

lubelskim , w powiatach: ryckim, łukowskim, radzyńskim, bialskim, Biała Podlaska;

podlaskim, w powiatach położonych w południowej połowie regionu.

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Alarmy ważne będą od godziny 23 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek.

W części kraju obowiązują też ostrzeżenia meteorologiczne przed roztopami.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

