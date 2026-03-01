Alarmy w dziewięciu województwach. Tu należy zachować ostrożność

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed gęstymi mgłami.
Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia - gęste mgły
Alarmy przed gęstymi mgłami obowiązują w województwach:
- opolskim, w powiatach położonych w północnej połowie regionu;
- śląskim, w powiecie kłobuckim;
- łódzkim;
- świętokrzyskim, w powiecie koneckim;
- dolnośląskim, w powiatach północno-wschodnich;
- wielkopolskim, w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, krotoszyńskim, rawickim, kaliskim, Kalisz, tureckim;
- mazowieckim, poza powiatem lipskim;
- lubelskim, w powiatach: ryckim, łukowskim, radzyńskim, bialskim, Biała Podlaska;
- podlaskim, w powiatach położonych w południowej połowie regionu.
Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Alarmy ważne będą od godziny 23 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek.
W części kraju obowiązują też ostrzeżenia meteorologiczne przed roztopami.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock