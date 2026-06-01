Ostrzeżenia IMGW. Gdzie pojawi się burza?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed burzami oraz silnym deszczem, który ma towarzyszyć wyładowaniom atmosferycznym. Sprawdź, gdzie pojawią się burze?

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy przed burzami obowiązują w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami wschodnimi;
  • podlaskim, w powiatach południowo-zachodnich
  • pomorskim, w powiatach południowo-wschodnich;
  • mazowieckim;
  • lubelskim;
  • świętokrzyskim;
  • podkarpackim, poza powiatami południowymi;
  • małopolskim, w powiatach północnych;
  • śląskim, w powiatach położonych w północnej połowie regionu;
  • łódzkim, poza powiatami zachodnimi;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach położonych we wschodniej połowie regionu;
  • wielkopolskim, w powiecie kolskim.

Lokalnie wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silniejsze opady deszczu do 25-30 litrów na metr kwadratowy. Możliwe będą porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Zjawiska burzowe będą krótkotrwałe, po ich ustąpieniu mogą jednak dłużej utrzymywać się opady o natężeniu umiarkowanym. Zagrożenie związane z opadami dotyczy głównie obszarów zurbanizowanych.

Niebezpieczne zjawiska spodziewane są w godzinach 12-19 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Synoptycy ostrzegają też przed silnym deszczem z burzami w województwach:

  • śląskim, w południowej połowie województwa;
  • małopolskim, w powiatach położonych na południu regionu.

W tych miejscach spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami - silnym. Miejscami spadnie do 25-40 l/mkw. Opadom przejściowo towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60 km/h.

Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 15 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Front nad Polską. Gdzie spadnie najwięcej deszczu
Front nad Polską. Gdzie spadnie najwięcej deszczu

