Gdzie mogą pojawić się burze? Prognoza zagrożeń IMGW
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń na kolejne dni. Sprawdź, gdzie aura może być groźna.
Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę
W niedzielę mają obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach:
- pomorskim;
- wielkopolskim (w powiecie złotowskim);
- kujawsko-pomorskim (w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, świeckim, grudziądzkim, Grudziądz);
- warmińsko-mazurskim (w powiatach: braniewskim, elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim).
Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek
W poniedziałek na chwilę odpoczniemy od burz. Jednak już we wtorek mogą one powrócić. Tego dnia mogą pojawić się alarmy pierwszego stopnia w województwach:
- pomorskim;
- kujawsko-pomorskim;
- wielkopolskim;
- lubuskim;
- dolnośląskim;
- opolskim.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.