Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Gdzie mogą pojawić się burze? Prognoza zagrożeń IMGW

|
Burze w Polsce
Warunki biometeo w sobotę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W ostatni dzień długiego weekendu mogą pojawić się burze. Wyładowania atmosferyczne spodziewane są też w nowym tygodniu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń na kolejne dni. Sprawdź, gdzie aura może być groźna.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

W niedzielę mają obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach:

  • pomorskim;
  • wielkopolskim (w powiecie złotowskim);
  • kujawsko-pomorskim (w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, świeckim, grudziądzkim, Grudziądz);
  • warmińsko-mazurskim (w powiatach: braniewskim, elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim).
Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę
Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek

W poniedziałek na chwilę odpoczniemy od burz. Jednak już we wtorek mogą one powrócić. Tego dnia mogą pojawić się alarmy pierwszego stopnia w województwach:

  • pomorskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • wielkopolskim;
  • lubuskim;
  • dolnośląskim;
  • opolskim.
Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek
Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Od burz nie odpoczniemy. Jaka będzie temperatura
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Od burz nie odpoczniemy. Jaka będzie temperatura

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Groźne burze z piorunami
Groźne burze z piorunami
Źródło zdjęcia: PAP
Źródło: IMGW
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
shutterstock_1694726422
Czujemy się młode, silne. Zapominamy, że "jajniki nie są perpetuum mobile"
TVN24
1 godz 4 min
pc
"Nasze mózgi to mózgi przyćpanych ludzi"
Piotr Jacoń
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
pogodaIMGWprognoza pogodyburze
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Dua Lipa i Callum Turner tańczą w Palermo w czasie uroczystości weselnej
Taniec i muzyka na żywo. Ruszyło trzydniowe wesele Dua Lipy
TVN24
Rozmowa z Mają Chwalińską w "Dzień Dobry TVN" z 2016 roku
Przygoda z tenisem "zaczęła się przypadkowo". Maja Chwalińska 10 lat temu
TVN24
Taksówką wjechał w witrynę sklepu
Wjechał taksówką w witrynę sklepu
WARSZAWA
Burza w Kraśniku Koszalińskim (Zachodniopomorskie), 5.06
"Ta formacja sunie niczym taran"
Polska
Rzecznik Praw Dziecka "zakazała zdjęć klasowych"? Skąd oni to wzięli
Będzie zakaz zdjęć klasowych w szkołach? Skąd to się wzięło
Michał Istel
Karaczany
Były hodowane nielegalnie. To największa konfiskata w historii kraju
Świat
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
AI wprost pożera otoczenie. Niepokojący raport
BIZNES
Peter Magyar
Sytuacja niespotykana od 36 lat. Nowy sondaż na Węgrzech
TVN24
Muzułmanie w Krakowie w Hali 100-lecia podczas Eid al-Fitr, czyli Święta Przerwania Postu, które kończy ramadan, kwiecień 2023
Bosak o meczetach w Krakowie: "o jeden za dużo". Naprawdę?
Zuzanna Karczewska
shutterstock_2594879757
Zbliżamy się do superinteligencji. Eksperci ostrzegają
BIZNES
Pożar w hurtowni w Starogardzie Gdańskim
Pożar w hurtowni. "Doszło do kilku wybuchów"
TVN24
Przemysław Kral, prezes Zondacrypto
"Wydaje się, że wszyscy wiedzieli, kim on jest"
TVN24
Maja Chwalińska po zwycięskim meczu z Dianą Shnaider
Post Mai Chwalińskiej wywołał lawinę komentarzy
TVN24
Ciało humbaka Timmy'ego na wybrzeżu duńskiej wyspy Anholt
Humbak Timmy. Ustalenia z sekcji zwłok
Świat
imageTitle
Były pretensje Sabalenki, jest odpowiedź
EUROSPORT
Elon Musk
"Obsesyjne" wpisy Muska na temat Wielkiej Brytanii. "Nie tacy jesteśmy"
TVN24
Donald Tusk
Tusk: to jest mocniejsze niż akt oskarżenia
TVN24
Po kilkunastu sekundach przed stojącą za szlabanami karetką przemknął pociąg InterCity
Karetka utknęła pomiędzy szlabanami, chwilę później jechał pociąg. Nagranie
Sieradz
1 godz 1 min
pc
Ten film doprowadza Pazurę do łez. "Jak chcę sobie poryczeć, to go włączam"
TVN24
imageTitle
Szukali noclegu po ludziach. Trudna rzeczywistość Chwalińskiej przed Rolandem Garrosem
EUROSPORT
W Paryżu odbył się szczyt koalicji chętnych
Rosja "w sytuacji fiaska". Macron, Merz i Starmer spotkają się z Zełenskim
TVN24
Przelot bolidu zarejestrowany w Głubczycach (województwo opolskie)
Rozbłysk widoczny od Śląska po Kujawy. Zobacz nagranie
Polska
37 min
pc
"Bardzo sprytne" posunięcie prezydenta Ukrainy
TVN24
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Premiera"Pan kupił za 36 tysięcy długopisy i kartki do ksero?"
TVN24
shutterstock_2759574669 (1)
Zaczyna się w jamie ustnej. Skutki mogą sięgać znacznie dalej
TVN24
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
Finał z Mają Chwalińską na urodzinach TVN24
TVN24
Donald Trump w Stanach Zjednoczonych
Sąd uchylił restrykcje wprowadzone przez Trumpa
TVN24
Spotkanie sekretarza stanu Marcina Bosackiego z szefem Biura Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem
Wysłannik Zełenskiego w Polsce. Przedstawił "propozycje rozwiązań"
TVN24
Larwa muchy śrubowej
"To odkrycie nie powinno wywoływać paniki"
Świat
Niemowlęciem zaopiekowali się policjanci
Była pijana i zajmowała się miesięcznym dzieckiem. Sama wezwała pomoc
Radomsko
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom