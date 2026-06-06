Prognoza Gdzie mogą pojawić się burze? Prognoza zagrożeń IMGW Oprac. Anna Bruszewska |

Warunki biometeo w sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń na kolejne dni. Sprawdź, gdzie aura może być groźna.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

W niedzielę mają obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach:

pomorskim ;

wielkopolskim (w powiecie złotowskim);

kujawsko-pomorskim (w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, świeckim, grudziądzkim, Grudziądz);

warmińsko-mazurskim (w powiatach: braniewskim, elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim).

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek

W poniedziałek na chwilę odpoczniemy od burz. Jednak już we wtorek mogą one powrócić. Tego dnia mogą pojawić się alarmy pierwszego stopnia w województwach:

pomorskim ;

kujawsko-pomorskim ;

wielkopolskim ;

lubuskim ;

dolnośląskim ;

opolskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

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Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Groźne burze z piorunami Źródło zdjęcia: PAP