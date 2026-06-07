Uważajmy na burze. IMGW ostrzega

Warunki biometeo w niedzielę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy przed burzami obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach wschodnich;

pomorskim ;

wielkopolskim , w powiatach północnych i północno-wschodnich;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim , poza powiatami wschodnimi;

mazowieckim , w powiatach północno-zachodnich;

łódzkim, w powiatach północnych.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu o sumie od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające prędkość do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może pojawić się grad.

Alarmy ważne będą w godzinach 11-20 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek

W poniedziałek na chwilę odpoczniemy od grzmotów, ale już we wtorek wyładowania mogą powrócić. Synoptycy zapowiadają wydanie alarmów przed burzami w województwach:

podlaskim ;

mazowieckim ;

łódzkim ;

świętokrzyskim ;

śląskim ;

małopolskim.

2PROGNOZA.jpg

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Burze z gradem i do 30 litrów deszczu. Spokoju w pogodzie nie będzie

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Groźne burze z piorunami Źródło zdjęcia: PAP