Uważajmy na burze. IMGW ostrzega
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze
Żółte alarmy przed burzami obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach wschodnich;
- pomorskim;
- wielkopolskim, w powiatach północnych i północno-wschodnich;
- kujawsko-pomorskim;
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami wschodnimi;
- mazowieckim, w powiatach północno-zachodnich;
- łódzkim, w powiatach północnych.
Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu o sumie od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające prędkość do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może pojawić się grad.
Alarmy ważne będą w godzinach 11-20 w niedzielę.
Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek
W poniedziałek na chwilę odpoczniemy od grzmotów, ale już we wtorek wyładowania mogą powrócić. Synoptycy zapowiadają wydanie alarmów przed burzami w województwach:
- podlaskim;
- mazowieckim;
- łódzkim;
- świętokrzyskim;
- śląskim;
- małopolskim.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.