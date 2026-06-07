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Prognoza

Uważajmy na burze. IMGW ostrzega

Anna Bruszewska
Krzysztof Posytek
Zespół autorów
Oprac. Anna BruszewskaOprac. Krzysztof Posytek
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Burze
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, którym towarzyszyć będą silne porywy wiatru. Sprawdź, gdzie należy zachować szczególną ostrożność.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy przed burzami obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach wschodnich;
  • pomorskim;
  • wielkopolskim, w powiatach północnych i północno-wschodnich;
  • kujawsko-pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami wschodnimi;
  • mazowieckim, w powiatach północno-zachodnich;
  • łódzkim, w powiatach północnych.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu o sumie od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające prędkość do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może pojawić się grad.

Alarmy ważne będą w godzinach 11-20 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek

W poniedziałek na chwilę odpoczniemy od grzmotów, ale już we wtorek wyładowania mogą powrócić. Synoptycy zapowiadają wydanie alarmów przed burzami w województwach:

  • podlaskim;
  • mazowieckim;
  • łódzkim;
  • świętokrzyskim;
  • śląskim;
  • małopolskim.
2PROGNOZA.jpg
2PROGNOZA.jpg

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Burze z gradem i do 30 litrów deszczu. Spokoju w pogodzie nie będzie
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Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Groźne burze z piorunami
Groźne burze z piorunami
Źródło zdjęcia: PAP
Źródło: IMGW
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Tagi:
pogodaIMGWprognoza pogodyburzeburza
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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