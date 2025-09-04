Gdzie jest burza? Kłębią się ciemne chmury, pada deszcz

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Jak poinformowała w czwartek około godziny 19.30 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, miejscami na południowym wschodzie kraju, gdzie zalega jeszcze fragment frontu atmosferycznego, rozciągającego się od Finlandii po Bałkany, kłębią się chmury. Lokalnie występują tam opady deszczu i burze.

Gdzie jest burza?

Grzmi w województwie małopolskim, w rejonie miast: Sułkowice, Myślenice, Bochnia, Niepołomice. Zjawiska zmierzają na północny wschód na Skawinę, Kraków, Dobczyce i Koszyce.

Burze są umiarkowane, towarzyszą im opady do 15-20 litrów na metr kwadratowy oraz wiatr w porywach osiągający do 60-70 kilometrów na godzinę.

