Gdzie jest burza? Kłębią się ciemne chmury, pada deszcz

Jak poinformowała w czwartek około godziny 19.30 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, miejscami na południowym wschodzie kraju, gdzie zalega jeszcze fragment frontu atmosferycznego, rozciągającego się od Finlandii po Bałkany, kłębią się chmury. Lokalnie występują tam opady deszczu i burze.
Gdzie jest burza?
Grzmi w województwie małopolskim, w rejonie miast: Sułkowice, Myślenice, Bochnia, Niepołomice. Zjawiska zmierzają na północny wschód na Skawinę, Kraków, Dobczyce i Koszyce.
Burze są umiarkowane, towarzyszą im opady do 15-20 litrów na metr kwadratowy oraz wiatr w porywach osiągający do 60-70 kilometrów na godzinę.
Mapa i radar burz
