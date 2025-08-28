Gdzie jest burza? Błyska się i grzmi w części kraju

28 sierpnia 2025, 7:25
Aktualizacja: 28 sierpnia 2025, 8:24
Źródło:
tvnmeteo.pl
Warunki biometeo w czwartek
Warunki biometeo w czwartektvnmeteo.pl
Pogoda na dziś

Gdzie jest burza? W czwartek rano 28.08 błyska się w części kraju. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu oraz silne porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w kraju w tvnmeteo.pl.

Jak poinformował w czwartek o godzinie 8.15 synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, na froncie ciepłym pojawiają się burze. Występuje wąska strefa opadów z dość licznymi wyładowaniami.

Gdzie jest burza?

Grzmi w południowo-wschodnich powiatach województwa zachodniopomorskiego.

Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy, a punktowo do 15-20 l/mkw., oraz porywy wiatru dochodzące do 50-70 kilometrów na godzinę. Punktowo istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia opadów drobnego gradu. Zjawiska przemieszczają się na północny wschód.

Mapa i radar burz

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

burzepogodaprognoza pogody
Pozostałe wiadomości

