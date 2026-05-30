Gdzie jest burza? Wyładowania już w trzech województwach

Burza, dynamiczna pogoda
Droga opadów deszczu i burz w sobotę
Gdzie jest burza? W sobotę 30.05. grzmi na froncie przetaczającym się przez Polskę. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu, miejscami ulewne, oraz silne porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w sobotę przez Polskę przechodzi strefa frontowa. W pasie od Wielkopolski po Opolszczyznę rozwijają się coraz liczniejsze komórki burzowe, w których lokalnie grzmi.

Gdzie jest burza?

Około godziny 15 grzmi w województwach:

  • wielkopolskim, w pasie miast i miejscowości: Kalisz, Grabów nad Prosną, Ostrzeszów;
  • opolskim, w okolicach Kluczborka;
  • śląskim, w rejonie Lublińca.

Burze mają charakter adwekcyjny, związany z napływaniem powietrza o odmiennych właściwościach. Wyładowania są izolowane, słabe i umiarkowane. Towarzyszą im opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru sięgające 50-70 kilometrów na godzinę. Zjawiska mogą nieść grad.

Mapa i radar burz

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
