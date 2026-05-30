Prognoza Gdzie jest burza? Wyładowania już w trzech województwach Oprac. Krzysztof Posytek |

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w sobotę przez Polskę przechodzi strefa frontowa. W pasie od Wielkopolski po Opolszczyznę rozwijają się coraz liczniejsze komórki burzowe, w których lokalnie grzmi.

Gdzie jest burza?

Około godziny 15 grzmi w województwach:

wielkopolskim , w pasie miast i miejscowości: Kalisz, Grabów nad Prosną, Ostrzeszów;

opolskim , w okolicach Kluczborka;

śląskim, w rejonie Lublińca.

Burze mają charakter adwekcyjny, związany z napływaniem powietrza o odmiennych właściwościach. Wyładowania są izolowane, słabe i umiarkowane. Towarzyszą im opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru sięgające 50-70 kilometrów na godzinę. Zjawiska mogą nieść grad.

Mapa i radar burz